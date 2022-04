Los científicos no dejan de investigar no sólo como luchar contra el covid de una manera más eficaz, sino también sus consecuencias en quienes lo han padecido.

Algunos de estos hallazgos generan más preocupación que tranquilidad. Ejemplo de ello es una reciente investigación que acaba de publicarse en la revista Nature, titulada 'Envejecimiento biológico acelerado en pacientes con covid-19', en la que las conclusiones son abrumadoras: los estudios de las consecuencias del coronavirus a nivel genético han identificado que la sangre de pacientes infectados presenta una edad de ADN más antigua en comparación con los individuos sanos. Es decir, que ahora mismo, con una gran parte de la población mundial que ha padecido covid hay un envejecimiento acelerado de la misma.

Los autores del estudio científico publicado explican: "Encontramos que las personas con covid-19 grave tenían una aceleración significativa de la edad del ADNm para todos los relojes epigenéticos y una aceleración de la deserción de TL de ADNm en comparación con las personas sanas".

El informe añade: "Encontramos que los pacientes con covid-19 que desarrollaron neumonía habían acelerado significativamente el envejecimiento epigenético en comparación con aquellos que no desarrollaron neumonía . Juntos, hallamos una aceleración creciente del envejecimiento epigenético en las muestras secuenciales de grupos sanos, no graves y graves". "En general, estos hallazgos sugieren que el coronavirus puede perturbar el reloj epigenético y la longitud de los telómeros.El envejecimiento del ADN fue paralelo a un acortamiento de los telómeros en todas las observaciones. Especulamos que el síndrome de covid-19 podría acelerar el envejecimiento epigenético en pacientes infectados con SARS-CoV-2 según estos hallazgos". Es decir, que quienes han tenido covid tienen un ADN más envejecido que quienes no han pasado la enfermedad.

Este estudio se ha llevado a cabo comparando la metilación del ADN de todo el genoma en sangre de 232 individuos sanos, 194 pacientes con covid no grave y 213 con covid grave.