El coche fantástico español, una fantasía hecha realidad

Ismael Luque Ruiz es un vecino de Antequera que, con tan solo 28 años y con un trabajo de cinco años, ha conseguido hacer realidad el sueño que todo fan de la serie de los 80 El coche fantástico siempre ha querido: Kitt.

"Todo empezó por comprarme mi primer coche, quería algo diferente fuera de lo común", cuenta el joven que, tras una gran indecisión, se encontró con un viejo Pontiac Trans Am. "La línea de este coche era toda mi infancia, cuando lo vi me recordó a la serie de los 80, esa serie que marcó un antes y un después en el mundo de la televisión".

Este proyecto lo llevó a conocer al mismísimo David Hasselhoff, protagonista de 'El coche fantástico'. "Me firmó el volante de mi coche y por supuesto ahora luce en una vitrina".

El comienzo de esta transformación fue una larga restauración para arreglar el vehículo, con las dificultades que supone encontrar ciertas piezas originales. El siguiente paso, según cuenta Ismael, fue hacerlo Kitt. "Esto ya es más complicado, estamos hablando de replicar y recrear lo que veíamos en la tele, como algo imposible, tener a Kitt... ¿Quién no ha soñado eso?".

El antequerano, que desde los 15 años tenía curiosidad por el mundo de los ordenadores y la ingeniería, tiene un conocimiento avanzado en electrónica y maneja el mundo de los ordenadores y la programación, lo que le empujó y motivó aún más en su proyecto. "Fue mucho trabajo para hacer este proyecto, tuve que reunir muchísimos programas de computadora, modificarlos e incluso trabajarlos", explica Ismael que, recuerda, el coche no tenía originalmente nada eléctrico y todo funcionaba manualmente.

"La dificultad que se me presentó fue idealizar y realizar un coche sin electrónica, hacerlo todo automático y la ingeniería de adaptar y mecanizar todo, además de trabajar los programas y enlazar todo".

Una vez creado todo el proceso eléctrico del coche, Ismael escaló hasta la Inteligencia Artificial para conseguir lo más característico de este coche: que te comprenda y hable como el Kitt de la serie televisiva.

Basado en el modelo de la tercera temporada, gracias al sistema de sensores y a la inteligencia artificial que el malagueño ha trabajado, este coche se ha convertido en un Kitt real. «Por supuesto manteniendo la voz original de Kitt y su sentido del humor, para lo cual he replicado cada movimiento cada detalle, cada función al más mínimo detalle, una réplica única».

Este Pontiac no es el único en España. Según cuenta Ismael, hay un grupo llamado ‘Spanish Knight’ con el que hacen quedadas con estos coches para exposiciones. Sin embargo, este coche fantástico es "el más complejo y grande de su categoría" y ha llevado las funciones más características que conocimos en aquella serie a la realidad con el único esfuerzo y dedicación del antequerano.

Así, una simple maqueta de una serie de televisión ha llegado a convertirse algo funcional por la mente de un vecino antequerano. Crear un proyecto tan grande y tan funcional que no hablamos de una maqueta o algo simplemente estético... Si no que hablamos de una realidad. "He creado un coche fantástico, tan real, tan funcional y tan inteligente como el Kitt que veíamos en televisión. Un proyecto de cinco años de domingo a domingo con incontables horas de trabajo"