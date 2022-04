La Audiencia de Vigo retira la pensión de alimentos a dos hijos mayores con efecto retroactivo

Un criterio del todo excepcional. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado extinguida la pensión de alimentos a la que un padre estaba obligado legalmente con respecto a dos de sus hijos mayores de edad. La novedad no es ésta, sino que los magistrados retiran este asignación con efecto retroactivo, en un caso desde enero de 2016 y en el otro desde la fecha de interposición de la demanda, en 2021. Este caso tiene una particularidad, la de que los jóvenes habían firmado en su día un escrito renunciando a la mensualidad, pero el motivo definitivo de que la sala aplique la retroactividad es que, a la fecha reconocida en sentencia para declarar el fin de los pagos, los hijos habían alcanzado independencia económica. No tener en cuenta esta singularidad, concluyen los jueces, podría constituir un “enriquecimiento injusto” de los hijos o un “manifiesto abuso de derecho”.

A la hora de declarar judicialmente extinguida una pensión de alimentos la regla general, coinciden magistrados y abogados, es no aplicar retroactividad. Los efectos son solo desde la fecha de la sentencia. Pero hay excepciones y esta resolución de Vigo es un ejemplo. El litigio nace de un pleito de modificación de medidas interpuesto por un padre divorciado. Una de las cuestiones planteadas era la extinción de la pensión de alimentos a su hija –de 32 años de edad en la actualidad– y lo mismo con otro hijo –de 28–. El caso recayó primero en un juzgado de Familia de la ciudad, cuyo titular estimó parcialmente la demanda y declaró el fin del pago de la mensualidad, pero “sin efectos retroactivos”. Lo hacía en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que establece que, salvo la primera vez que se instauran, las pensiones de alimentos producen efectos únicamente “a partir de la sentencia en que se extinguen”.

La abogada del demandante apeló y en segunda instancia sí logró que le diesen la razón. Frente a los alegatos de la exesposa y madre de los jóvenes, que se opuso al recurso afirmando que cuando sus hijos suscribieron el documento de renuncia a la asignación “todavía no tenían independencia económica” y “temían represalias” por parte de su padre, la Sección Sexta sí concluye que hay efecto retroactivo.

Efectivamente, argumentan los magistrados, el Supremo dictaminó en 2017 en el sentido que lo hizo el juez de Familia en Vigo, pero revoca su decisión porque, desde entonces, este mismo Alto Tribunal “ha apreciado excepciones a la irretroactividad de la pensión de alimentos”. Como ejemplo citan el caso de dos jóvenes independientes que, pese a su incorporación a las Fuerzas Armadas, la madre seguía “empecinada” en defender la necesidad de que el padre siguiera abonándoles la paga mensual.



Claves de la sentencia Una cuestión jurisprudencialmente singular “La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 es categórica al negar la posibilidad de la aplicación retroactiva de la extinción de la pensión de alimentos [...] pero desde entonces ha sido el mismo Supremo el que ha apreciado excepciones a esta irretroactividad” El objetivo es evitar un “enriquecimiento injusto” “Respecto de la hija cabe la extinción de la pensión desde que firmó el documento en enero de 2016, puesto que ella ha reconocido la existencia de medios económicos suficientes para atender sus necesidades, por lo que constituiría un enriquecimiento injusto o un abuso de derecho” Un caso que se amplía a la pensión compensatoria Igual que en el caso de los hijos, la Audiencia declara extinguida la pensión compensatoria a la exesposa también con efectos retroactivos desde mayo de 2020, fecha desde la que se acredita “la convivencia ‘more uxorio’ de la mujer con su nuevo compañero sentimental”

Documento de renuncia

Volviendo al supuesto de Vigo, la sala analiza la situación de los dos hijos y concluye que cabe la retroactividad. En el caso de la hija, que firmó el documento extrajudicial de renuncia a la pensión en enero de 2016, los magistrados consideran que “cabe la extinción” desde entonces, desde hace más de seis años, ya que ella misma reconoció en dicho escrito “la existencia de medios económicos suficientes para atender sus necesidades” al estar incorporada al mercado laboral. Desde 2013 su padre ya no le abonaba dinero y firmó “presionada”, pero ya no “necesitaba” la asignación. Su hermano firmó en 2019 “para evitar represalias” y para “desvincularse de su padre”, del que no quiere nada. En su caso la extinción es desde la fecha de la demanda, cuando se le puede considerar “independiente económicamente” ya que aunque aún estudia, trabajó un tiempo y estaba cobrando un ERTE. Además, convive con su novia. En todo caso, dado que el padre dejó de pagarles la pensión hace tiempo, no se dará el supuesto de que los jóvenes, en virtud de esta retroactividad, tengan que devolver el dinero ya que no lo recibieron.

El padre fue representado por la abogada Eva Pérez Vicente. “La retroactividad en la pensión de alimentos no se establece con criterio general; pero ante un hecho muy concluyente, como que un hijo haya contraído matrimonio y sea independiente o haya aprobado una oposición y tenga un salario, sí cabe la excepción”, valora la letrada.