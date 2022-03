Cristóbal López Romero, cardenal: "Los que me ven como el próximo Papa no me conocen"

Por los pasillos de la curia corre que el cardenal de Rabat, Cristóbal López Romero, tiene hechuras de (próximo) Papa. No solo por su experiencia en las periferias del poder tan del gusto de Francisco –11 años trabajando en los barrios de La Perona y La Verneda, 18 en Paraguay, tres en Bolivia, cinco en Marruecos–, sino porque el salesiano, de 69 años, lee bien los nuevos tiempos, tiene carisma y hasta explica chistes. Lo demostró el viernes en la primera Tribuna Joan Carrera.

"Yo soy yo y mis periferias". ¿Le define?

Yo he sido migrante desde los 9 meses. Nací en Vélez-Rubio, Almería, y crecí en el barrio de Sant Crist de Badalona. No conocí la electricidad hasta que tenía 10 años. Hay quien esa situación le duele y la oculta, pero yo la explico orgullosamente.

¿El origen le determinó?

Sí. Gracias a la vida religiosa –a los 12 años entré en el seminario– salí de la periferia, y gracias a la vida religiosa he podido volver a la periferia. Mi opción por los pobres me lleva incluso a ser del Espanyol.

¿Eso es lo que ha premiado Francisco?

No ha sido una cosa personal con Cristóbal López. Si hubiese sido arzobispo de Ávila, quizá no estaríamos hablando. Pero soy arzobispo de Rabat y él apoya el diálogo islamocristiano.

España mira con cautela a Marruecos.

De ahí mi vocación de ser puente, de derribar prejuicios. En Marruecos tengo amigos que darían la vida por mí. No somos la Coca Cola y la Pepsi disputándose la clientela. No pretenden liquidar nuestra civilización. Un puñado de extremistas violentos no deben borrar la aceptación del otro que tiene la mayoría. Yo siempre recomiendo hablar menos de los musulmanes y más con los musulmanes de sueños y proyectos.

Habla usted de "menos Iglesia, más Reino". ¿Qué es 'Reino'?

Entiendo por Reino un estilo de vida y un modo de organización social en el que primen la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad, el amor. Es un horizonte utópico movilizador. El musulmán no lo dirá así, dirá: "Hagamos un mundo como Dios lo quiere", y un agnóstico optará por "hagamos un mundo donde dé gusto vivir". Sea como sea, hay que construirlo entre todos.

¿Hay 'Reino' en la valla de Ceuta y Melilla?

¡Esa valla me avergüenza! Sueño con un mundo sin fronteras. Me gustaría que se encontraran políticas de apertura, que hubiera facilidad para la ida y la vuelta. Los marroquíes miran Tarifa desde Tánger y no comprenden por qué no pueden ir allí.

¿Qué les responde?

Que es una vergüenza que Europa se proteja porque quiere conservar sus privilegios.

¿Y al pueblo saharaui cómo les explica el giro del Gobierno español?

Me da la impresión de que son rehenes de la política de unos y otros. Si en los campos de Tinduf se dijese "oye, que cada uno vaya donde quiera, a España o a Marruecos", no quedaría ni el presidente del Polisario.

¿A cuántos kilómetros está de la teología de la liberación?

No me interesa la teología, me interesa la liberación. Soy periodista, maestro y pastor, y en Paraguay, donde viví 18 años, no había teorías, había práctica de la liberación. Mi lema es: "Mi casa es el mundo, mi familia, la humanidad".

Está en las quinielas como futuro Papa, ya sabe.

Tengo más probabilidad de ser Papa que mi abuela. Solo porque tienes que ser cura, ser hombre y estar vivo.

Pelota fuera.

Solo con oírlo, me da escalofríos. Los que dicen eso no me conocen. La Iglesia universal me viene enorme. Y ser hijo de Dios es más grande que ser Papa.

Hay mujeres que se verían capaces y no las dejan.

Es posible que en el siglo XXI la Iglesia cambie bastante, que aprenda a vivir en minoría, a ser más testimonial y menos verborreica y que las mujeres ocupen lugares de responsabilidad.

Pero nada de altos vuelos...

Se tiene una idea de la Iglesia piramidal, en cuyo vértice está el Papa.

Es así, ¿no?

La Iglesia es circular. En medio no está el Papa, sino Cristo. Y el Papa está a la misma distancia de Él que la viejecita que reza el rosario en la parroquia. Todos tenemos la misma dignidad.

No lo parece. Cuando se saca la ropa cardenalicia, ¿quién es Cristóbal López?

No tengo coche especial y viajo en 'low cost', si se refiere a eso. Y entre los cristianos de Marruecos aún no encontrado a nadie que me gané al pimpón. Me gusta ver buen fútbol y cuento no menos de 15 chistes al día.

¿Me cuenta uno?

¿De curas?

Venga.

Se rumoreaba que un cura que tenía un hijo y se lo dijeron al obispo. El obispo fue a su casa y vio a un niño de 12 años que circulaba por allí. "Oye, ¿y ese muchacho, quién es?". "¡Ah! Es el sobrino de mi hermano".