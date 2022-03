Cuando San Fulgencio era Ucrania del Segura

Entre 1936 y 1939 el municipio de San Fulgencio fue Ucrania del Segura. Recién iniciada la contienda cambió su nombre de santo por otro que mencionaba tierras lejanas y el cercano río que le daba la vida a las suyas. Fue para estrechar lazos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que por aquel entonces se había convertido ya en el principal aliado externo del gobierno de la II República durante la Guerra Civil. Pero terminada la guerra y con el santo dando nombre otra vez a la población, de aquel episodio histórico apenas queda recuerdo en el municipio. Hoy el alcalde José Sampere (PSOE), consciente desde hace un par de semanas de que posiblemente se recordaría este hecho, ha tenido la anticipación de pedir a la técnico de cultura que gestiona el museo arqueológico y el archivo municipal, que indague en las raíces de la curiosa decisión que adoptó aquel otro Ayuntamiento también en tiempos de guerra. Aunque la guerra era en España y la solidaridad en aquel entonces, funcionaba a la inversa, desde tierras lejanas hacia acá. Por si se puede completar la información a su vez le ha solicitado que eche un cable al cura párroco del municipio. Las parroquias y sus archivos siguen siendo una muy fiel fuente de datos históricos.

Hasta el momento sin embargo no hay resultados. Los mayores de la población, los salfungentinos de toda la vida -es oportuno recordar que apenas 1.800 de los 8.400 vecinos de San Fulgencio han nacido en el término municipal-, no tienen ningún dato que aportar sobre ese abrupto cambio de denominación, según el alcalde. No es una historia popular entre la gente grande.

Tampoco está muy claro si el escudo que se conoce como correspondiente a esa denominación ucraniana es real o apócrifo. El que circula por las redes sociales es eso sí, muy bonito y, claro, muy "soviético". Una estrella roja, la hoz y el martillo, con un sol naciente de fondo, rodeado de espigas doradas de trigo. Con una afinidad ideológica aplastante hacia el régimen del este y una de sus repúblicas, Ucrania, que en el momento de la Guerra Civil ya era conocida por ser el granero de la URSS. Ahora, por las vueltas que da la historia, esa simbología, en especial la de la estrella roja, es la que hace referencia directa a los efectivos rusos invasores en la guerra de Ucrania. El alcalde Sampere apunta que la elección de Ucrania como topónimo podría tener alguna explicación en la común base agrícola que la república de entonces tendría con la entonces pequeña población de la Vega Baja. San Fulgencio cuenta con una de las huertas más fértiles de España. Pero es solo una opinión, dice, que no puede sostener con datos ni documentación alguna. Al menos hasta ahora.

La del histórico cambio de denominación de San Fulgencio no fue una decisión aislada en aquellos años difíciles. El nombre del santo católico, que también es el patrón y denomina a la iglesia parroquial, tiene su origen en la creación del propio municipio a principios del siglo XVIII por la iniciativa de las "pías fundaciones" del Cardenal Belluga, por las que se transformó amplias zonas "insalubres y pantanosas" de la Vega Baja en tierras agrícolas muy fértiles con población procedentes de la cuenca del río Segura. Aunque su origen religioso, como el de otros municipios de la provincia con nombres dedicados a otras advocaciones, como San Vicente del Raspeig o Sant Joan, fue determinante para cambiarlos por otros más laicos durante la Guerra Civil Española.

Hoy es Ucrania quien necesita la paz y la solidaridad. Sampere explica que como en casi todos los municipios de la Vega Baja, en San Fulgencio hay una buena representación de vecinos de origen ucraniano. Son casi un centenar, de los más de 3.000 vecinos extranjeros que residen en esta población turística, con la urbanización El Oasis-La Marina como principal núcleo poblacional -ocupa catorce veces la superficie del casco urbano-. Como ocurre en otras poblaciones de la provincia, también desde San Fulgencio, desde la que fuera por un tiempo Ucrania del Segura, son estos vecinos ucranianos quienes con más urgencia se han movilizado para prestar ayuda a los compatriotas que huyen de la guerra.