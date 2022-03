Ok, todos tenemos un pasado, pero yo hace tiempo que me encargué de guardar mis fotos de la adolescencia en el lugar donde tienen que estar: la basura. Para su desgracia, y para nuestra fortuna, los deportistas de élite no pueden hacerlo, porque el señor Google siempre nos permitirá rescatar sus vergüenzas y exponerlas en público. Es el único consuelo que nos queda mientras ellos se dedican a hacer todo eso que nosotros no podemos.

1. Cesc Fábregas No sabemos qué es peor, si cuando parecía el del medio de Los Chichos o cuando era Mister Spock. 2. Fernando Alonso Ese pelo con gomina efecto cemento y esa camisa por dentro del pantalón ombliguero. Fernando, un consejo, quita estas fotos del Facebook que ahora que estás soltero no te favorecen. 3. Marc Gasol Cuando era un pipiolo, y jugaba en un instituto americano, seguro que no era el típico capitán que salía con la animadora. No te lamentes Marc, piensa en todo lo que has mejorado con los años. 4. Valentino Rossi Un momento, puede que estemos ante una de las mejores fotos de la historia del deporte. Punto número uno, porque el pelo de Valentino Rossi parece un estropajo después de limpiar todos los platos de una verbena popular. Y por último, pero no menos importante, hubo un momento en el que el calvo de la Fórmula 1… ¡Tenía pelo! Poco, pero tenía. 5. Cristiano Ronaldo Vale que con el ‘collage’ de fotos nos hemos pasado tres pueblos, lo admitimos, pero la ocasión lo merecía. Y es que el astro portugués se ha autodefinido como guapo oficial en más de una ocasión, así que nos hemos tomado nuestra pequeña ‘vendetta’. Cris, no nos lo tengas en cuenta, sabemos de sobra que es una ‘inyusticia’. 6. Roger Federer No sé vosotros, pero yo he necesitado un minuto para procesar esta fotografía. Sí amigos, se trata Roger Federer, el mejor tenista de la historia y uno de los deportistas más elegantes de todos los tiempos. Y aquí le tenéis, con esa mirada de malote de barrio, ese pelazo teñido con agua oxigenada y, el detalle definitivo, esa frente con el temido efecto ‘fresa y nata’ provocado por echarse la siesta en la playa sin la sombrilla. Roger, la mejor decisión de tu vida fue el día que contrataste a un estilista personal. 7. Mesut Özil Bueno, bueno… Bueno, bueno… Vale que Özil lo tiene difícil para ser nominado al premio del deportista más guapo del año (galardón que me acabo de inventar ahora mismo). Pero una cosa es no tener el don de la belleza y otra es salir a la calle con este pelo. Mira, lo de las mechas lo puedo pasar por alto, pero ese ‘mullet’ tendría que ser penalti y expulsión. 8. Michael Phelps No seamos malos que para ser el mejor nadador de todos los tiempos, y el atleta con más medallas de la historia de la olimpiadas, prácticamente hay que vivir en una piscina. Y, que yo sepa, en una piscina no hay ni peluquerías, ni tiendas que venden espejos, ni estilistas, ni manuales de buen gusto…