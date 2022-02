Vivir en una comunidad de vecinos no siempre es fácil. Algunos están cada dos por tres de obras. Otros tienen unos hijos pequeños que más que niños parecen terremotos. Tampoco suele faltar la mascota que no está acostumbrada a estar sin su dueño y no para de ladrar. Puede que la vecina que tiene su comedor pared a pared con tu dormitorio tenga por costumbre ver la televisión unos decibelios por encima de lo que te gustaría.

De hecho, todas las situaciones cotidianas que suelen darse en los vecindarios dan tanto de sí que han sido recurrentes en algunas de las series españolas más famosas como son 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'. "Mal de muchos, consuelo de tontos", o eso dicen. Una comunidad de Valencia ha dejado claro lo que le molesta de dos de sus vecinos: lo escandalosos que son en sus relaciones sexuales. Parece que la pasión de la pareja traspasó las pareces hasta llegar a molestar el descanso de todo un vecindario. Por este motivo han decidido trasladarles sus molestias con una nota colgada en el rellano: "Al chico y a la chica del primer piso (creemos): Desde hace algún tiempo vuestras relaciones íntimas han dejado de ser intimas, pasando a ser escuchadas por todos los vecinos. No es de recibo acostarse y despertarse con vuestros gritos exagerados. Tener sexo es muy bonito y todos lo tenemos pero, por favor, bajad el volumen y cerrad la ventana. Un poco de respeto que vivís en una comunidad con más gente. Gracias. Vuestros vecinos". Una de las jóvenes de la finca decidió compartir el comunicado por redes sociales sacando el lado más divertido de la situación.