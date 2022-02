Giovanni Papini, inolvidable heterodoxo

Si alguien en este siglo es equiparable al egipcio Proteo, ese alguien es Giovanni Papini (J. L. Borges)

Giovanni Papini (Florencia, 1881-1956) es hoy un escritor olvidado y apenas conocido en nuestro país, a pesar de que dejó una obra inclasificable y poliédrica, más de cien títulos que le dieron una tremenda popularidad en toda Europa, pero que también levantaron ampollas, escandalizaron y le dieron disgustos. En ‘El Diablo’, obra que provocó un gran revuelo, que fue declarada herética y que a punto estuvo de ser incluida en los ‘libros prohibidos’ del Índice Vaticano, Papini argumenta que la misericordia y el amor de Dios son tan grandes que en el fin de los tiempos se compadecerá de todas sus criaturas, acabará con el Infierno y todos seremos redimidos, incluidos los ángeles caídos y el mismísimo Satanás: «Se condena a los condenados, pero no para siempre. El Plan de Salvación no se cumpliría jamás si en él faltara una sola criatura». Y en la ‘Historia de Cristo’, Jesús es «un rebelde que lucha por rescatarnos de la mierda en la que estamos inmersos». Y en ‘Memorias de Dios’, texto explosivo y heterodoxo, el mismísimo Dios nos habla, se confiesa culpable del Mal en el mundo y se arrepiente de su creación. “la creación es mi pecado, mi caída”. Humanista exaltado, con una increíble capacidad de fabulación, Papini escribe enfebrecido con una prosa fresca, sarcástica y provocadora, que, desde la primera frase atrapa, turba y desconcierta al lector. Nihilista y ateo en una primera etapa, es después un fervoroso católico que no deja de reclamar al cielo razones al por qué de vivir.

De su biografía, subrayo cuatro datos significativos. Sus padres, que no están casados, Erminia Cardini y Luigi Papini, republicano, ateo y anticlerical, lo abandonan en un hospicio y sólo tiempo después lo reconocen hijo suyo. Compensa una infancia y adolescencia solitarias y de privaciones con los libros y las bibliotecas. Autodidacta, se gradúa en 1899, es profesor de italiano, bibliotecario del Museo de Antropología de Florencia y funda revistas combativas como Leonardo, La Voce, L’Anima y Lacerba. En 1906 publica El crepúsculo de los Filósofos, con una feroz crítica a Kant, Hegel, Shopenhauer y Compte. No tardan en ver la luz ‘Lo trágico cotidiano’ y ‘El piloto ciego’, textos metafísicos que tanto admiraban Borges y Mircea Eliade. En 1913, publica ‘Un hombre acabado’, escrito biográfico en el que se retrata a tal punto perplejo y angustiado que piensa en el suicidio: «Ya no soy nada. Ya no cuento. Pido de rodillas una sola certeza, un átomo de verdad, de otro modo, no puedo vivir, pero sólo hay silencio. Si nadie responde, buscaré en la muerte la quietud de la Nada».

A Papini le perjudicó severamente su aproximación al ideario mussoliniano y al nazismo, aunque después se mostrara profundamente arrepentido al ver la carnicería de la Guerra: «Mientras yo estaba con mis hijas en mi casa, entre mis libros y mi pan, millones de hombres morían en las trincheras. Hoy maldigo y condeno lo que exalté. Por el horror, ahora sé lo que somos». Tras el armisticio de 1943, Papini busca refugio en el convento de La Verna, en Arezzo. En una Italia destrozada, las brigadas Garibaldi devastan su casa y sólo la intervención de los soldados americanos evita su ejecución. Acabada la guerra, publica ‘El Libro de Job’, libro boicoteado por L’Osservatore Romano y que muchas librerías católicas queman y arrojan al Tíber. Continuó publicando ‘La escalera de Jacob’, ‘La logia de los bustos’, ‘Cartas a los hombres del Papa Celestino VI’, ‘Gog’ y ‘El Libro Negro’. En los años 50, Papini enferma gravemente por una parálisis progresiva, una forma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con parálisis bulbar que le priva del uso de sus piernas, manos, brazos. Al final no puede hablar y queda casi ciego. Todavía en 1953 escribe algunos textos y le concede una última entrevista a Oriana Fallaci. Pertinaz, con ayuda de su sobrina, Anna Casini, todavía redacta ‘El Juicio Universal’. Fallece en 1956 en Florencia, su ciudad natal.

A quien quiera adentrarse en su fascinante y singular universo, la mejor entrada puede ser ‘Gog’ (1931), abreviatura de Goggins, -protagonista que coincide con un personaje del Apocalipsis, Gog, rey de Magog-, excéntrico millonario americano al que Papini dice que ha conocido en un manicomio y del que recibe un extraño manuscrito que relata las estrafalarias aventuras y excéntricas indagaciones del millonario para desentrañar las causas que hacen del mundo un lugar cada vez más espantoso y peligroso. Buscando respuestas, Gog entrevista a Gandhi, Lenin, H.G.Wells, Freud, Edison, Einstein, etc. La obra fue en su momento un auténtico best seller internacional y hoy sigue multiplicando ediciones. Novela inclasificable, de prosa personalísima, precisa y vigorosa, sus textos son una crítica incisiva, visionaria y despiadada de la sociedad, la economía, la política, la religión, de la vida que conocemos, de la vida que hacemos. Papini no deja títere con cabeza. De sorprendente originalidad, inventiva y frescura, ‘Gog’ es un tesoro de sugerencias e incitaciones al cambio y a la rebeldía, un diagnóstico hiriente y demoledor de nuestro mundo, en clave de humor, pero con un fondo de razón y verdad que mantiene una rabiosa actualidad. A lo largo de sus 300 páginas, el interés no decae ni un solo momento. Una de sus frases descubre de qué va la cosa: «Cuando todos piensan únicamente en comer, enriquecerse a cualquier precio, adquirir poder y divertirse, conviene que, de vez en cuando, alguien a quien puede que tengan por loco, refresque la visión de las cosas y haga sentir lo extraordinario en lo ordinario, el misterio en la vulgaridad, la belleza en la inmundicia». Papini se consideraba, como dijo poco antes de morir, ‘un Unamuno mancato’, un Unamuno fallido. Un poema de don Miguel, a quien Papini se sentía muy próximo, se ajusta a lo que el escritor italiano pedía en una oración de sus últimos días: «¡Una señal, Señor, una tan solo, / una que dé sentido a esta sombría vida que arrastramos! / Si Tú, Señor, existes, / ¡dinos el por qué y el para qué de todo esto!»