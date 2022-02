El informe contra la cesión de la Dama de Elche a la ciudad se basa en el mismo análisis de 2006 que sirvió para prestarla

La Dirección General de Bellas Artes no ha realizado ningún nuevo análisis de la Dama de Elche para llegar a la conclusión de que es inviable su cesión, tal y como ha solicitado el pleno de la ciudad alicantina. La circular que hace dos semanas recibió el Ayuntamiento en la que se cuestionaba el "estado de salud" del busto, desaconsejando por ello el préstamo, se basa en un exhaustivo informe del Instituto de Patrimonio Histórico de España (IPHE) fechado en 2006. Se da la circunstancia de que fue precisamente ese organismo y en ese año el que abrió las puertas a que la pieza arqueológica volviera a Elche y no lo hizo de forma gratuita sino a petición del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, que había recibido una petición de cesión del pleno de Elche y necesitaba la opinión de expertos. Basándose en él, el 19 de enero de ese año se autorizó el préstamo que trajo la pieza a Elche cuatro meses más tarde, el 18 de mayo, y hasta el 1 de noviembre.

¿Puede un informe de hace 16 años decir blanco entonces y ahora negro? No, pero según quién lo interprete las conclusiones pueden ser diametralmente opuestas. El diario El País publicaba en su edición digital de ayer que el único análisis del busto y que ha servido de base para negar su préstamo ahora, se realizó con el resultado de la extracción entre los años 2000 y 2005 de diez muestras microscópicas de piedras, costras y depósitos superficiales del busto por, precisamente, el IPHE, y que eso es lo que ha decidido a Bellas Artes a negar el préstamo ahora, aunque sí fue factible entonces para el instituto.

Artículo

Los arqueólogos del Museo Arqueológico Nacional (MAN) Magdalena Barril, Eduardo Galán y Salvador Rovira, en un interesante artículo "El préstamo de la Dama de Elche. Gestión, condiciones y difusión" en el que recuerdan esa reunión del 19 de enero de 2006 donde se puso el informe sobre la mesa, dicen: "...Una vez recogidos y procesados los datos con las técnicas mencionadas, ambos equipos emitieron un informe preliminar, a la luz del cual la comisión permanente del Patronato del Museo decidió que el préstamo sería posible siempre que el pleno del Patronato lo aprobase y bajo unas férreas condiciones". Uno de esos equipos fue el IPHE, que se basó en espectrometría de fluorescencia de rayos X, miscroscopía estereoscópica, radiografía, gammagrafía, fotografía y macrofotografía, contando con los medios de la Facultad de Física de la Universidad Complutense; el segundo equipo estuvo dirigido por Brigitte Bourgeois, del Centre de Recherche et de Restauration des Musees de France. Ese día todos coincidieron, tras ese análisis, que la Dama volvería a Elche por casi seis meses.

Estado

Y el estado del busto y cómo se encontraba entonces ya se valoró para dar su aprobación, ¿por qué ahora con el mismo documento no está bien?. El diario ha intentado, en mensajes y llamadas al Ministerio de Cultura y durante dos semanas obtener lo que todos, comenzando por el propio alcalde, Carlos González, pensaba que era un nuevo informe analítico sobre la Dama y que las conclusiones de éste eran las que habían servido al director general de Bellas Artes para negar el préstamo, sin que se hubiera reunido ni siquiera el Patronato del MAN, como sí se hizo entonces, para abrir un expediente y analizar su viabilidad. Ahora, directamente, con el mismo informe y del mismo instituto que sirvió para que viniera en 2006 se niega. Quizá por ello el Ayuntamiento de Elche lleve dos semanas esperando que se lo envíen porque, realmente, no hay nada nuevo que no se dijera hace 16 años. No existe.

De hecho, esta semana el regidor ha celebrado que el martes 15 de febrero el director general de Bellas Artes lo reciba para hablar del tema. El martes, de forma sorpresiva, el Ministerio de Cultura aseguró en un comunicado que se iba a realizar un nuevo informe sobre la Dama, junto a otras dos piezas iberas de alto valor.