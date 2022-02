Como las uvas en Nochevieja, el jamón es un indispensable de las fechas navidades. Rara es la familia que no disfruta de una buena pata de cerdo en tan señaladas fechas. Aunque depende del tamaño, lo habitual es que este producto tarde días, incluso semanas en ser consumido al completo. Saber cómo conservarlo es fundamental para no echar a perder uno de los grandes manjares de la gastronomía española.

Tal y como afirman los expertos, la clave para conservar el jamón está en el propio jamón. Lo mejor es utilizar la propia grasa blanca. Para ello, y con la ayuda de un cuchillo bien afilado, se debe "raspar" la zona con sumo cuidado. Esto dejará en el filo una película de grasa que debemos untar por encima de la zona donde se han realizado los últimos cortes.

Posteriormente, debemos cubrir el jamón con papel de horno. El papel se quedará pegado. Luego hay que poner encima un trapo de cocina limpio y seco para protegerlo todo.

La conservación del jamón no acaba aquí. También es fundamental elegir dónde se guarda. Aquí hay varios aspectos fundamentales que no debemos pasar por alto: no debe estar cerca de radiadores ni lugares donde haya cambios de temperatura, no se aconseja que se deje en zonas que sean paso de aire (ventanas y puertas) ni en lugares que le dé directamente la luz del sol.

Este consejo ha sido popularizado por el experto en jamón Víctor Sánchez. Así lo ha revelado a través de sus redes sociales, en las que tiene decenas de miles de seguidores.

Víctor Sánchez también ha advertido que otros métodos tradicionales para conservar el jamón no son adecuados. Entre ellos, taparlo con papel de aluminio, cubrirlo con film transparente o untarlo en aceite.

La lenteja roja, ideal para adelgazar

Adelgazar es fácil si se sabe cómo. Según los expertos, para conseguirlo es necesario llevar una vida saludable. Para ello, dos pilares fundamentales: el ejercicio físico y la alimentación. Sobre este segundo aspecto cada día se producen nuevos descubrimientos. Recientemente se ha conocido un alimento que ayuda a perder grasa. Y lo mejor de todo es que ya está a la venta en Mercadona.

El alimento en cuestión es la lenteja roja. Se trata de una legumbre similar a la pardina, la típica de España, de la que se diferencia por varios aspectos: su color (más rojizo), su textura (más fina) y que es más saciante.

Precisamente este segundo aspecto es el que ayuda a bajar de peso, pues se consigue "engañar" al estómago con una menor ingesta de calorías.