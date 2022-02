Pediatras a favor del fin de las mascarillas en los patios: "Los niños ganarán en salud mental"

Desde este jueves, la mascarilla dejará de ser obligatoria en la calle y también en los patios de los colegios. Una medida que aplauden la mayoría de pediatras consultados por este periódico, sobre todo en beneficio de la salud mental de los niños. Sin embargo, hay profesionales que dudan de si este es el momento más adecuado para que los niños se desprendan de los tapabocas debido a la alta incidencia de casos de covid que aún tenemos en la provincia.

Una de las pediatras que se muestra favorable a esta medida es Eva Suárez, para quien “no tendría sentido que en la calle se dejara de usar y siguiera en los patios, ya que estaríamos repitiendo los errores de la primera ola, cuando los niños fueron los últimos en salir o en jugar en los parques”. Para esta profesional a nivel psicológico, va a suponer un desahogo para los menores, “aunque ellos han sido siempre los más cumplidores”.

El hecho de que buena parte de los escolares ya estén vacunados al menos con la primera dosis y de que ómicron sea mucho más leve son elementos que juegan a favor de que se elimine la mascarilla en los patios de los colegios para Javier González de Dios, jefe del servicio de Pediatría del Hospital General de Alicante. “Es una medida razonable, siempre teniendo en cuenta que en los interiores se tienen que mantener”. También en su opinión levantar esta medida paliará los efectos que a nivel psicológico está provocando la pandemia. “Si todas las restricciones se mantienen en el tiempo, vamos a ver repercusiones en las próximas generaciones”.

Tampoco la pediatra María Garcés cree que prescindir de la mascarilla en los patios se vaya a traducir en un aumento importante de casos, sobre todo con la variante ómicron, “que está provocando cuadros muy leves en los niños”.

Sin embargo, otros profesionales recelan de si este es el momento más adecuado para quitar las mascarillas en exteriores. “Es contradictorio porque en el momento en el que hay más casos y aulas confinadas, les dices a los padres que no es necesario que sus hijos lleven mascarillas”, señala el pediatra del hospital Vithas Antonio Redondo, quien espera que levantar esta medida “no se traduzca en un aumento de los casos”.

Por su parte, José Pastor, jefe del servicio de Pediatría en el Hospital General de Elche, cree que las mascarillas han jugado un papel muy importante en frenar la transmisión no sólo del covid, sino de otros virus respiratorios, como el que provoca la bronquiolitis. “Quitar las mascarillas puede provocar un repunte de estas infecciones”, advierte este profesional, quien recuerda además la dificultad de que niños pequeños guarden la distancia de seguridad.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este miércoles el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el patio de los colegios. "Al aire libre en estos momentos no será obligatoria la mascarilla y, por tanto, tampoco lo será en los patios. Nosotros no queremos generar más confusión; esa es la recomendación y la normativa que hay y nosotros la vamos a respaldar".

Consciente, no obstante, del debate que se ha abierto entre algunos miembros de la comunidad escolar, como algunas asociaciones de padres o directores de colegios, que creen que es precipitado retirar las mascarillas sin estar todos los alumnos vacunados con la pauta completa, el jefe del Consell ha seguido defendiendo la medida y ha incidido en otra idea: "Que no sea obligatoria en la calle no implica que necesariamente se haya de quitar la mascarilla. En la anterior ocasión que se suavizó esta obligatoriedad, nosotros seguimos recomendando que se mantuviera. No es una obligación quitarse la mascarilla y tampoco en los centros", por lo que las familias que tengan dudas podrán decirle a sus hijos que sigan llevándola en el patio como hasta ahora.