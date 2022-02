María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva: "Todavía no deberíamos quitarnos la mascarilla en el exterior"

Estamos inmersos en la sexta ola, ¿hemos alcanzado el pico?

Ya se está bajando la curva por las tendencias que se ven en general en España. En la Comunidad Valenciana aún está bastante alta. Quizá ha tardado más en subir el pico de la Comunidad y de momento pues está alto. Las tendencias generales son a la baja. Se ha bajado a los 2.000-3.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días y es obvio que hemos bajado bastante en ocho días.

¿Se puede dar una previsión de cuando remitirá?

Hay muchas variables para saberlo. La bajada va lenta porque sigue habiendo muchos nuevos casos. En concreto, ahora mismo, en los niños menores de 12 años. Eso implica que si se contagian entre los niños, lo trasmitan a los padres e incluso a los abuelos. Ómicron también está infectando a gente que tuvo alguna de las otras variantes, pues el hecho de que los niños transmitan a los mayores hacen que no podamos saber en qué medida seguirá pasando. Si no se toman medidas, como las que ya se toman, podría hacer que se ralentice la bajada. Esto es como un lavabo, puedes llenar y llenar y que apenas desagüe. Saldrá lenta hasta que el flujo del agua del grifo pare.

"Todavía no deberíamos quitarnos la mascarilla en el exterior, estamos en riesgo, esa es la realidad"

La variante ómicron, ¿es más difícil de controlar?

Las medidas son las mismas. En sitios interiores son fundamentales. La diferencia entre ahora y el año pasado con las otras variantes era que había muchas personas que no se lo tomaban tan en serio. Ahora la mayoría de la población está educada como para que se dé cuenta que depende de sí mismo que se contagien o no. Este es el mayor avance, la educación sanitaria que se ha incrementado en la población para el control de la infección. Casi es lo más importante.

¿Y en exteriores?

Es verdad que en exteriores es más complicado contagiarse, salvo que tengas gente que te pases por una gran avenida con mucha gente. Ahí la probabilidad de contagio existe. Igual que dentro de metros, autobuses, aulas, sitios cerrados... Pero llevamos las mascarillas, algo que está bastante arraigado. El autocuidado es lo más importante que tiene la población porque ya tienen suficiente experiencia en este tema y cumple, cosa que antes no se hacía de forma sistemática.

¿Son necesarias las mascarillas en exteriores?

Hasta que no tengamos un descenso por debajo de 500 casos por 100.000 habitantes, estamos en riesgo, esa es la realidad. Otra cosa es que es cierto que en exterior, el aire que respiramos y cómo se mueve hace que haya menos riesgo. Ahora mismo creo que todavía no nos deberíamos quitar la mascarilla. Si lo liberalizan antes, son medidas políticas. Pero desde un punto de vista epidemiológico está esa barrera de los 300-500 contagios.

Países de la UE están avanzando en quitar las medidas. ¿En qué punto está España respecto a ellos?

Estamos igual. Si escuchas hablar a epidemiólogos de Dinamarca o de Finlandia, dicen lo mismo que nosotros. Solo que hay medidas políticas por delante y una asunción de riesgo. ¿Sabes cuántas personas han muerto los últimos 14 días? 1.825. Creo que se ha asumido que tenemos que aceptar que van a morir personas. El que no asuma eso, tomará más medidas. Es duro decirlo. Si no me coloco la mascarilla y tomo medidas, aumento la probabilidad de muertes, sobre todo de la gente mayor o con patologías. Uno tiene que contar las personas que han muerto y decidir. Eso es riesgo-beneficio.

¿Hay que fijase en ellos?

En la toma de decisión de Reino Unido o Dinamarca, un país sensato, y ahora Finlandia, van por delante y nos van a ir marcando el camino. No somos sociedades similares porque ellos viven mucho más encerrados que nosotros. Pero sí nos servirá de guía.

"Dinamarca, o Finlandia van por delante en la toma de decisiones, nos van a ir marcando el camino. Nos servirá de guía"

¿Hay más contagios en hombres que en mujeres?

Normalmente se han contagiado más mujeres que hombres pero también por una cuestión cultural. Hay más mujeres sanitarias proporcionalmente a hombres sanitarios. Por tanto la probabilidad de contagio por ahí es mayor. Por otra parte, al ser las mujeres las que cuidan, cuando alguien se pone enfermo, la probabilidad de contagio es mayor también. Y otro punto de riesgo han sido los geriátricos que, por esperanza de vida en este país, ocurre lo mismo en mujeres.

¿Se refleja en las estadísticas?

Tenemos problemas con las estadísticas que proporciona el Centro Nacional de Epidemiología porque no dan toda la información por sexo. He peleado mucho para que me cedan esos datos y al final lo han hecho. Pero no contienen mucha información y eso es un gran problema. Teníamos que clamar que mejoraran las fuentes de información de vigilancia epidemiológica porque las medidas se toman luego en función a ellas.

¿Hay más muertes entre mujeres por Covid?

La mujer se contagia más o igual que los hombres. Pero diferente es en las muertes. Lo que dice la literatura científica es que mueren más hombres que mujeres pero yo te diría que hay dos explicaciones a tener en cuenta. Una que sea verdad porque las mujeres tengamos como dicen una inmunidad más potente, pero también puede ser debido que las fuentes de información hayan recogido peor las muertes de las mujeres que de los hombres. Quedan muchas muertes fuera de los hospitales que no han llegado a saber si tenían Covid. En la primera ola pasó. Más mujeres que hombres morían de Ccovid sospechosos. Tenía toda la patología pero no se había hecho el test diagnóstico.

En este sentido va a seguir investigando...

Hemos logrado financiación por parte de la Conselleria de Innovación para estudiar el Covid con un proyecto de investigación para seguir ahondando en las cuestiones de diferencias por sexo y desigualdades de género. El objetivo sería evidenciar de manera minuciosa las diferencias y desigualdades en fallecimientos y también el exceso de mortalidad.