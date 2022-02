La actitud de un joven que cogió un taxi en Alicante hace unos días y decidió orinarse dentro y subir el vídeo a su perfil de Instagram ha indignado al sector.

De la 'hazaña' de este maleducado se ha hecho eco en primer lugar la organización Élite Taxi Barcelona en su cuenta de Twitter. Ahí es donde se ve el vídeo de este cliente y de un taxista que no da crédito a lo que está ocurriendo y que intenta no perder los nervios mientras observa cómo el cliente se ha orinado en su vehículo como si fuese lo más normal del mundo: "Pues si voy borracho y me meo mucho, pues te meo el coche, ¿qué pasa?", le llega a decir.

El joven llega incluso a justificar su acción y el taxista, desesperado por la escena que está presenciando, le echa en cara su actitud: "¿Es que no ves que no es normal?¿De verdad que no lo ves?" La conversación llega a tener momentos absurdos debido a la inamovible postura del cliente, que, lejos de disculparse o asumir su error, defiende su acto con argumentos que escapan a cualquier coherencia: "¿Y qué tiene de malo que te mee en el taxi?".

Al final del vídeo se puede ver cómo acaba la historia, que además ha dado un nuevo giro al publicar en su cuenta de Twiter, un taxista de Barcelona, la foto del joven que se orinó en el taxi con la siguiente frase: "Supongo que como él ha colgado el vídeo en su cuenta no le importará que colguemos su careto por si alguien se lo cruza por la calle o le quiere dejar un comentario en Instagram...".