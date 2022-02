Una bacteria, sobrepeso y salazones disparan el riesgo de algunos cánceres

El mapa ibérico del cáncer, coordinado desde el Centro Nacional de Epidemiología de Madrid y el Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge de Lisboa– ha revelado recientemente que una parte importante de los cánceres como el de esófago, laringe, estómago y próstata muestran patrones similares en el riesgo de mortalidad en Galicia y norte de Portugal. Investigadores consultados por FARO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, dan algunas claves para entenderlo: sobrepeso, alimentación con abundancia de salazones o ahumados, tabaco y presencia de una bacteria, la Helicobacter pylori.

Para comenzar a comprenderlo, hablamos con el jefe del servicio de aparato digestivo del Hospital Clínico de Santiago, Enrique Domínguez. “El cáncer de estómago tiene una causa fundamental y propia: la infección por el germen Helicobacter pylori. Es una bacteria que produce gastritis crónica y que es el factor fundamental de riesgo para el desarrollo de este cáncer”.

Reconoce el facultativo que el porcentaje de población infectada por esta bacteria es superior en Galicia y norte de Portugal al del resto de España: “En España es aproximadamente el 40% pero en Galicia tenemos cifras muy altas y que coinciden con las del norte de Portugal”.

Lo que no está tan claro es la causa por la que esta bacteria está tan presente en los estómagos gallegos. “Esta bacteria –detalla Enrique Domínguez– tiene una transmisión fecal-oral. Los sujetos infectados eliminan la bacteria por las heces. En aguas que se utilizan al regadío pueden volver a nosotros a través de frutas o verduras no lavadas adecuadamente”.

Hay otra posible explicación, aunque –recalca– es “hipotética”. El germen “Helicobacter pylori está en algunos pozos de agua no controlada. Galicia sigue siendo un área donde mucha gente consume agua de pozo, que son aguas no cloradas. Pudiera ser que algunos puedan estar contaminados por Helicobacter por filtración de aguas contaminadas. Es una hipótesis que siempre me he planteado como explicación”, apunta el doctor Domínguez.

En el caso de los cánceres de boca y esófago, indica que “dos de los principales factores de riesgo son el tabaco y la enfermedad de reflujo gastroesofágico”. Respecto a esto último, explica que “cuando el contenido del estómago sube al esófago a lo largo de años produce lesión en el esófago. En dicha lesión se pueden producir cambios celulares que pueden terminar desembocando en un cáncer”.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico “es más frecuente en sujetos con sobrepeso u obesidad. Es un factor de riesgo. En Galicia, tenemos una prevalencia alta de sobrepeso”, indica.

Preguntado por la razón por la que el abuso en el consumo de salazones puede acabar provocando cáncer, el facultativo indicó que “tanto las salazones como los ahumados están relacionados con el cáncer de estómago. Son factores de riesgo si el sujeto está infectado por el Helicobacter pylori”.

Detalla este doctor que también imparte clase en la Facultad de Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que “esta bacteria actúa sobre la mucosa gástrica; la desprotege de su mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa nos permite comer cosas que no nos hagan daño pero la bacteria elimina esa defensa, entonces los salazones y ahumados pueden producir cambios en las células que pueden dar origen” a un tumor maligno. No obstante, aclara que “si no se está infectado por el helicobacter es un factor de riesgo con poco peso”.

En cuanto al cáncer de páncreas, que es una de las principales vías de estudio en el Hospital Clínico de Santiago, este “tiene un factor de riesgo clarísimo: el tabaco. Este es el responsable del 25% de los cánceres de páncreas”, señala Enrique Domínguez.

Lo curioso es que Galicia presenta un mayor riesgo de mortalidad por este tumor que el norte Portugués.

Reconoce Domínguez que la incidencia del cáncer de páncreas “no deja de aumentar. Ocurre en todo el mundo desarrollado. Hay varios factores que lo pueden explicar: vuelve a aparecer el sobrepeso y obesidad detrás, el tabaco y el sedentarismo, así como las dietas ricas en carnes rojas y procesadas (embutidos incluidos)”.

Este facultativo subraya que un consumo alto de carnes rojas y procesadas se asocia a los tumores de páncreas, esófago y estómago.

Otro cáncer que presenta un alto riesgo de mortalidad en Galicia es el de pulmón. Sobre este hablamos con el epidemiólogo Alberto Ruano, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela.

“Nosotros hemos estudiado el efecto del radón en Galicia donde hemos sido capaces de ver la concentración de este gas por municipios. Hemos podido ver que aquellos ayuntamientos con una concentración de radón más elevada, presentan un poco más de exceso de mortalidad por cáncer de pulmón”, explica Ruano.

No obstante, aclara que el principal factor de riesgo de este tumor es el consumo de tabaco, una droga blanda que multiplica el riesgo también de desarrollar otros tumores malignos.

“El tabaco está detrás de los cánceres oral, faringe, laringe, esófago, tráquea, pulmón, leucemia mieloide aguada, estómago, hígado, páncreas, riñón y vías urinarias, cérvix, vejiga y colon-rectal”, enumera.

Ruano lamenta que “hoy por hoy no se conocen mucho los factores de riesgo del cáncer de páncreas pero en el cáncer de estómago y esófago, sí, estando asociados a lo que indiqué antes del tabaco”.

Asimismo, coincide que la comida de salazón también está asociado con “un aumento de cáncer de estómago. Es curioso porque en las zonas costeras se ve un mayor aumento de mortalidad por cáncer de esófago y estómago”.

Respecto a los mapas y atlas de riesgo de mortalidad por cáncer, Ruano matizó que “estos estudios están bien para plantear hipótesis de investigación. Lo que hacen es describir cómo es la mortalidad por municipios. Hay que ser cauteloso en las conclusiones”.