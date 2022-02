Sciascia y Ettore Majorana

Escribo estas notas en Erice, pequeño pueblo siciliano que corona como un nido de águilas el monte mítico que le da nombre. Aquí espero resolver un enigma que me intriga desde hace meses, la desaparición de Ettore Majorana, uno de los físicos nucleares más relevantes del siglo pasado que se codeó con Heisenberg y Wernher von Braun, pero que, inexplicablemente, hoy es un absoluto desconocido. En el momento más brillante de su carrera, Majorana abandonó sus investigaciones y desapareció sin dejar otro rastro que unas notas en las que pedía que no le buscaran.

Majorana nació aquí, en Erice, donde hoy tiene una casa-museo que podría darme noticias del personaje, pero está cerrada por obras. Mi desencanto es total y trato de mitigarlo en una afamada heladería que localizo en la misma calle y en la que tengo un golpe de suerte inesperado. En un rincón del local, un sacerdote que viste todavía sotana le da unos sonoros lametazos a una enorme bola de vainilla y chocolate. Es un hombre menudo, cetrino, de nariz aguileña y grandes orejas. Tengo la impresión de que mi irrupción en el local le incomoda, tal vez porque se ve sorprendido por un forastero en una circunstancia que no casa con la severidad de su ropa talar. Repantingado como está, el buen hombre recompone la postura que quiere digna y todo hace pensar que quiere pasar desapercibido, no llamar la atención. Cuando la camarera me pide la consumición, señalo al reverendo discretamente, con un gesto, y le digo en mi macarrónico italiano: -«per piacere, signorina, io voglio un gelato come il suo». Mi atrevimiento rompe el hielo y el capellán, que por lo que sé luego es el rector de la parroquia, me pregunta si pertenezco al grupo de catalani que visitan Erice. Una cosa nos lleva a otra y acabo haciéndole un interrogatorio en tercer grado sobre el enigmático científico y el intento de biografía que de él hizo Leonardo Sciascia: -«Voi le sai, il scrittore siciliano nato a Rocalmuto; credo che il titulo ea La scomparsa de Majorana».

Días después, ya en Barcelona, localizo ‘La desaparición de Majorana’, de Sciascia y, para mi sorpresa, un segundo relato sobre el asunto, ‘A propósito de Majorana’ de Javier Arguello. Los devoro de una sentada. Así sé que Mejorana fue un personaje introvertido y con fama de raro, pero bien conocido en los medios científicos por su genialidad como físico cuántico. Entre sus publicaciones tenemos “Teoría cuántica de los núcleos radiactivos’ y ‘Teoría sobre la simetría del electrón y el positrón’, trabajos que significaron un gran paso en la investigación nuclear. Fue, sin embargo, el primer físico consciente de que sus trabajos abrían la Caja de Pandora y liberaban una fuerza destructiva inimaginable, como después se demostró en Hiroshima y Nagasaki. Majorana intuyó aquel peligro porque así lo manifestó en varios artículos que publicó en revistas especializadas. No sólo era consciente de lo que tenía entre manos, sino de los tiempos convulsos que luego llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Mejorana estaba asustado. Tuvo miedo de que sus descubrimientos desembocaran en un arma letal y masiva en manos de mandatarios alucinados como poco después fueron Hitler y Mussolini.

Sabía que su generación vivía sobre un polvorín y que su investigación era la cerilla que podía encenderlo. Puede que pensara, incluso, que de alguna manera los políticos le podían obligar a colaborar, de manera que, para evitarlo, tomó la más radical y desconcertante de las decisiones, desaparecer, salir definitivamente de escena, olvidarse de todo y ser olvidado. Su determinación no dejó dudas en quienes le conocían porque se despidió por escrito de su familia y de algunos amigos, sin revelar cuál sería su paradero. La última huella que dejó fue, el 26 de marzo de 1938, un pasaje de barco a su nombre desde Palermo a Nápoles a la que no se tiene noticia que llegara. Si se arrojó por la borda del buque en el canal de Messina, su cadáver no apareció. Algunos creen que su billete de barco fue una maniobra de despiste y pudo utilizarlo otra persona.

Por otra parte, si pensaba suicidarse, ¿para qué necesitaba todo el dinero que tenia ahorrado y sacó del Banco el día anterior a su desaparición? Sciascia recupera una pista significativa. Cuenta que Vittorio Nistico, director del rotativo L’Ora, le comentó que en 1945 visitó cierto convento cartujo en el que uno de los frailes le confesó que entre los ‘padres’ de la Comunidad había un gran científico y también un miembro de la tripulación del B-12 que lanzó la bomba sobre Hiroshima. ¿Podía ser casual la coincidencia en un mismo convento del físico nuclear y el aviador? Es improbable. En todo caso, poco más se sabe de Majorana que no sean elucubraciones. En el cementerio del convento sólo quedan, sin identificación, túmulos y pequeñas cruces de madera. De los cartujos fallecidos no se guarda memoria porque el retiro que eligen en vida se perpetúa en el anonimato de su muerte. Visto lo visto, seguirá sin respuesta definitiva la desaparición más misteriosa de la historia científica del siglo XX. El pequeño pueblo de Erice retiene su secreto, pero su belleza ha compensado con creces el fracaso de mi visita.