Si aún no te has contagiado de coronavirus pero sí que has estado en contacto con infectados, como una pareja, hijos, compañeros de trabajo u otros familiares, quizás te preguntes cómo es posible que, durmiendo en la misma cama o compartiendo mesa y mantel con una persona con covid no te hayas enfermado. Un estudio ha descubierto por qué se dan estas situaciones a las que hasta ahora no se les encontraba explicación.

La respuesta parece ser la inmunidad innata. Un estudio que ayer publicaba la revista Nature Immunology titulado ‘Reconocimiento e inhibición del SARS-CoV-2 por moléculas de reconocimiento de patrones de inmunidad innata humoral’ confirma, tras una investigación realizada principalmente en Londres y Milán, que hay sujetos que tienen una inmunidad innata celular que trabaja como un resistente antiviral. Esta investigación internacional, coordinada por el Instituto Humanitas y el Hospital San Raffaele de Milán, en la que también participaron la Toscana Life Science Foundation, el Instituto de Investigación en Biomedicina de Bellinzona y Universidad Queen Mary de Londres, pone especial atención de la Mbl (Mannose Binding Lectina), uno de los llamados 'ancestros funcionales de los anticuerpos', proteínas capaces de atacar al virus de formas similares a las de los anticuerpos reales, que sin embargo forman parte de la inmunidad innata, la que se crea en la infancia. La Mbl, en conjunto con la molécula PTX3, es capaz de adherirse a la proteína pico del coronavirus y con ello bloquea su ingreso al organismo. Si esta unión tan potente entra en contacto con el virus SARS-CoV-2, es capaz de neutralizarlo, sin importar la cepa, pues la investigación señala que desde lambda hasta la variante ómicron puede ser atacada. El objetivo ahora es saber si la MbI puede convertirse en un medicamento. "El camino es largo", anuncia la profesora Cecilia Garlanda, coordinadora de la investigación. De momento, MbI ya se ha utilizado "como terapia en sujetos con deficiencia energética completa y ha sido bien tolerado", describe, lo que abre la puerta a la esperaza, aunque insiste en que, hoy por hoy, lo mejor es vacunarse para conseguir los anticuerpos necesarios para hacer frente al virus. ¿Qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña dañina. Cuando entran al cuerpo microorganismos extraños, como bacterias o virus, ciertas células del sistema inmunitario responden rápido para tratar de destruirlos. La inmunidad innata también incluye barreras, como la piel, las membranas mucosas, las lágrimas y el ácido del estómago, que ayudan a evitar la entrada de sustancias dañinas en el cuerpo. También se llama inmunidad natural.