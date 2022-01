Etna. Del viaje a Trinakria

Cuando en el primitivo mundo de Pangea se abrió el enorme vacío que las aguas oceánicas inundaron en lo que hoy es el Mediterráneo, dejaron en inestable equilibrio las placas tectónicas europea y africana que, en sus movimientos de fricción y separación, crearon simas marinas, emergencias insulares y volcanes como el Etna, el Vesubio, el Strómboli y Vulcano, formidables chimeneas de descompresión para las calderas que hierven por debajo del sur de Italia, de las islas griegas y de Sicilia. En estas fuerzas desatadas de la naturaleza, los griegos vieron la mano caprichosa de los dioses a los que siempre plantaron cara, cosa que hoy siguen haciendo los italianos del Mezzogiorno y, muy especialmente, los sicilianos. ¿Existe, acaso, mayor osadía que agrupar la mayor población de Sicilia, más de un millón de personas, en las mismas faldas del Etna? Porque eso es lo que significa Catania, Cata-Etna, ‘debajo del Etna’. Es muy posible que a los dioses de ayer y de hoy no les guste que los cataneses se rían en sus barbas y de ahí que, para recordarles su poder, sacudan periódicamente la tierra y arroje ríos de lava. El Etna fue una amenaza en el mundo antiguo y lo es todavía hoy, no en vano es el volcán mayor y más activo de Europa. En la primavera de 1993, sólo las cargas explosivas desviaron la lava que amenazaba los pueblos de sus laderas. Y en julio del 2001, el volcán abrió nuevas bocas con una aterradora exhibición pirotécnica que hizo salir por pies a vecinos y turistas. Pues bien, pese a todo ello, el catanés sigue a los pies del volcán. La explicación está en que no sólo da sustos, también da vida. Con sus mineralizadas cenizas proporciona una inusual fertilidad a las tierras de su entorno, aporta con sus rocas magmáticas y basaltos un valioso material de construcción y hoy es uno de los mayores atractivos turísticos de Sicilia. La confianza que los cataneses depositan en su malhumorado gigante llega al extremo de que, por encima de los dos mil metros –el volcán alcanza los 3.340-, encontramos teleféricos, pistas de esquí, refugios, carreteras, restaurantes y chiringuitos de souvernirs. Y lo hacen a pesar de sus fumarolas y de que cada 20 minutos retruenan sus entrañas, tiembla el suelo y suelta un fogonazo.

Mientras subimos sus empinadas laderas en autobús, leo en una guía las sorprendentes medidas del volcán, 250 kilómetros de circunferencia en su base y un ruedo de 25 kilómetros en su boca mayor, aunque tiene otras 4 chimeneas por encima de los tres mil metros. Las más activas son las de Trifoglietto y Mongibello, esta última con una profundidad de 50 kilómetros. El Etna suma en total 222 cráteres históricos que la sedimentación ha cegado. Por el seno colmatado de uno de ellos, -en la confianza de que no se hundirá su techo- recojo una de esas extrañas piedras como de Gruyère que me recordarán el volcán, después del viaje. En una de estas chimeneas apagadas situó Verne la salida de los expedicionarios que regresaban de su ‘Viaje al centro de la Tierra”. Y Hölderlin, en ‘La muerte de Empédocles’ , relata el dramático fin del filósofo que se suicidó, arrojándose al volcán. Hoy, todo el conjunto del Etna es una Reserva Natural de 60.000 hectáreas, en la que encontramos 18 núcleos de población, los ‘pueblos etneos’ que tan familiarizados están a las periódicas sacudidas de su imponente vecino. Según ascendemos, la montaña presenta tres zonas perfectamente diferenciadas: hasta los 1.200 metros tenemos un verdadero jardín de feraces cultivos de naranjos, limoneros, almendros, olivos y vides; entre los 1.200 y los 2.000 metros, dominan los bosques de acebos, encinas, castaños, pinos, hayas, abetos y abedules. Más arriba, en una zona ya desnuda y desolada, sólo medran plantas espinosas y líquenes que tratan de colonizar un suelo negruzco en el que asoman los muros de algunas casas sepultadas por escorias y lavas. La vida trepa hasta muy arriba. Pueden verse lagartos y, si hay suerte, alguna liebre. Los griegos dejaron noticia de que en las laderas del volcán encontraron enormes cráneos con un orificio central en la frente, prueba, según ellos, de que allí habitaron los cíclopes, aquellos gigantones que, como Polifemo, tenían un único ojo. Lo cierto es que correspondían a elefantes enanos y que el orificio era el del arranque de su trompa. ¡Me alegro de que todo eso lo hayamos sabido después y que los griegos pudieran alimentar su mitología! Píndaro describe la fascinación que sentían los navegantes frente a las ‘islas de fuego’, las volcánicas Eolias ancladas en el mar Tirreno, dominadas por la mole del Etna en la isla mayor, una montaña que fue un auténtico faro del que bajaban hasta el mar ríos de lava y grandes bloques incandescentes envueltos en nubes de humo. No es extraño que tan telúrico paisaje desatara su imaginación. Desde la cota de 1.800 metros, un teleférico nos da otro empujón hasta un punto en el que, con vehículos todoterreno, nos acercamos al cráter mayor, donde la visibilidad se reduce, hace frío, viento y la humareda que suelta la chimenea huele a demonios, a huevos podridos. Es como si el volcán tuviera malas digestiones y se divirtiera atufando a los turistas. Cuando bajamos, en un rellano de la montaña, unos artesanos trabajan el basalto y crean pequeñas figuras, tortugas, lagartijas y elefantes que venden a los turistas. Una tortuga me sirve hoy de pisapapeles. Cuando dejamos el Etna, en pocos minutos, el tiempo da un vuelco. La cumbre se ve cubierta de nubarrones que nos devuelven al invierno y cierran la visión del valle. Tanto da. El volcán, por su altura, puede verse, con distintas perspectivas, desde toda la isla. Ahora, sobre un mar de nubes que forman como un anillo en su entorno, el Etna saca la cabeza y es como si flotara en el aire.