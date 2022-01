Aurah Ruiz ha sufrido el covid y se ha puesto "muy malita". Así lo ha contado la exgran hermana y mujer del futbolista Jesé Rodríguez a todos sus seguidores. Su testimonio no ha dejado indiferente a nadie porque ella no creía en las vacunas y se negó a recibir el pinchazo cuando le correspondía. Pasar la enfermedad no ha sido fácil sin la protección de la vacuna. "Después de años esquivándolo, estuve contagiada de covid. Lo he pasado bastante mal. Sé que muchas personas lo pasan diferente y que esta nueva cepa no es tan grave, pero yo sí lo pasé grave. Estuve 15 días sin ver a nadie, ni a mi hijo", confiesa la de Canarias.

Aurah era una de esas personas que tenía miedo a las "vacunas experimentales". La joven ha querido compartir ahora su propia experiencia y hacer hincapié en la importancia de protegerse. La canaria terminó por vacunarse porque la insistencia de sus familiares y amigos. Sus padres son sanitarios, y por lo visto lograron que Aurah se vacunara. Se contagió sin la pauta completa. "Algunos se acordarán de que yo no me quería vacunar, pero al final me convencieron y me puse la primera vacuna, lo que me dio tiempo, porque antes de la segunda ya me había infectado, así que como mi cuerpo no tenía anticuerpos ni esa inmunidad, pues me puse bastante malita", explica. La influencer ha explicado también que tenía el miedo en el cuerpo, ya que pasaban los días y se iba encontrando cada vez peor. "Ahora el test ha dado negativo por fin, pero me han quedado secuelas. Yo sí que siento que todavía no estoy bien, pero será poco a poco", cuenta.