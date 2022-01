Una mujer afectada por la lista de espera en Sanidad: "Me estoy muriendo en vida"

Divina Romero tiene 49 años y vive en Almassora, en Castellón. Lleva cuatro meses esperando a que la operen sin que, por el momento, conozca cuándo llegará esa intervención que precisa "de forma urgente". Desde hace siete años sufre problemas por una fístula perianal que le ha llevado diez veces a pasar por quirófano.

La última vez le hicieron un orificio temporal en la barriga para que funcionara como una especie de ano a la espera de que, tres meses después, la volvieran a llamar para reconstruírselo, pero esa llamada no llega. "No me atienden en ningún lado, los médicos me mandan de un sitio a otro y me dicen que por el covid, como deben tener camas libres, no me pueden operar. Yo tengo una dolores de barriga insoportables por el bulto inmenso que me ha salido y me estoy muriendo en vida", lamenta Divina.

"He ido a mil sitios y de uno me pasan al otro, cuando yo lo único que quiero es que me operen ya para dejar de padecer", señala esta vecina de Almassora, que apenas puede salir de su casa. La operación se la deben realizar en el Hospital General de Castellón.

Aumentan las listas de espera

Y es que la sexta ola del coronavirus ya está haciendo mella en las listas de espera quirúrgicas de la provincia de Castellón, que vuelven a subir. Como ya informó Mediterráneo, en diciembre debido a la mayor presión asistencial por el estallido de casos y el incremento de hospitalizaciones algunos quirófanos empezaron a aplazar operaciones, unas suspensiones que se han visto ahora reflejadas en los datos de la demora del pasado mes publicados por la Conselleria de Sanidad.

Así, los cuatro hospitales públicos de la provincia aumentan los días de espera, tras las bajadas registradas en octubre y noviembre. En concreto, el que más sube es el Comarcal de Vinaròs que lo hace en ocho días hasta los 121, igual número que el Provincial que incrementa su demora en cuatro. Siete días se incrementa en la Plana que arrastra 117. Estos tres centros presentan registros superiores a la media autonómica que está en 100 días.

Muy por debajo de este umbral está el General, que, a pesar de una subida de ocho días, se sitúa en 69, siendo uno de los hospitales de la Comunitat con una menor lista de espera.

Más de 6.700 castellonenses a la espera de entrar en quirófano

Actualmente, un total de 6.707 castellonenses están pendientes de pasar por quirófano, una cifra algo superior al pasado mes de noviembre, cuando había en esta situación 6.657 personas.

Hay que resaltar que el aumento en la demora ha sido sostenido porque, como ya recogió Mediterráneo días atrás, los hospitales han intentado mantener el máximo de cirugías sin ingreso programadas posibles para evitar un repunte más exagerado y a la vez garantizar camas libres para hospitalización de paciente covid. Desde el departamento de Ana Barceló siempre recalcan que la lista de espera quirúrgica "en ningún caso" afecta a intervenciones urgentes, oncológicas y no demorables, que son atendidas de forma preferente, también en pandemia.

Especialidades como Traumatología y Oftalmología siguen estando entre las que más retrasos acumulan en la provincia.