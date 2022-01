En plena ola ómicron de covid es sumamente extraño que nadie conozca en su entorno más cercano a alguien que ha estado o está infectado de coronavirus.

Y aunque cada vez son menos, hay un nutrido grupo de personas que no han tenido nunca ningún síntoma ni han dado positivo en ningún test realizado e, incluso, no tienen prueba alguna que certifique que han estado contagiados alguna vez con covid.

Pero también hay quienes en algún momento han tenido síntomas leves y actualmente se preguntan si habrá sido una infección por covid.

Mientras que las variantes antecesoras a ómicron se caracterizaron por síntomas únicos como tos persistente, fiebre y pérdida del gusto y el olfato, ómicron parece ser más difícil de diagnosticar gracias a síntomas bastante genéricos que pueden parecerse fácilmente a la gripe, un resfriado o una simple molestia en la garganta de las que suele causar un cambio de clima o el uso del aire acondicionado.

Para resolver algunas dudas, aquí hay siete señales de que alguien puede haber estado infectado sin saberlo.

Estabas enfermo pero no te hiciste ningún test covid. A diferencia de las versiones anteriores, los síntomas de ómicron son leves en personas con esquema de vacunación completo. Así, algunas de ellas no tienen síntomas perceptibles. Si te has sentido muy mal como para hacerte la prueba, es posible que hayas tenido coronavirus y se haya recuperado sin saberlo. Pensabas que era gripe, pero era flurona. Si has tenido fiebre durante días, tos y cansancio, pero creíste que era gripe podría haber sido covid ya que los médicos están viendo casos de flurona, una infección simultánea de gripe y coronavirus. Caída de cabello en grandes cantidades. Si notas una pérdida de cabello inusual, podría deberse a que has estado contagiado de covid. Un estudio publicado en The Lancet encontró que el 22% de los pacientes con coronavirus sufren pérdida de cabello en los seis meses posteriores a la infección, y las mujeres corren un mayor riesgo. Has tenido a toda la familia contagiada. Si todos los miembros de una familia estuvieron enfermos excepto uno, es posible que se haya infectado y no lo supiera. Muchas personas infectadas tienen síntomas leves o ningún síntoma y, según los informes, ómicron produce síntomas incluso más leves que otras variantes, especialmente en personas vacunadas. Si has tenido problemas estomacales. El coronavirus es una enfermedad respiratoria, pero no todas las personas tosen o cuentan con los síntomas típicos: para algunos, la diarrea puede ser el primer y único signo de infección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EEUU abordaron este síntoma y lo agregaron a la lista de una amplia gama de síntomas. Si has tenido una infección en el ojo. La inflamación ocular, o conjuntivitis, puede ser un síntoma de coronavirus, pero es muy raro, según la Academia Estadounidense de Oftalmología. Los informes de ojos rojos como un signo de coronavirus comenzaron a fines de marzo, cuando Chelsea Ernest, una enfermera que trabajaba en una vivienda tutelada donde 50 de los 180 residentes contrajeron el virus y 37 murieron, dijo que todos los pacientes con el virus tenían los ojos rojos. Si has padecido una extraña erupción o infección en los dedos de los pies. Un pequeño estudio español encontró cinco tipos de erupciones en la piel, incluido lo que llaman dedo del pie covid, que se vieron en pacientes en diferentes hospitales. Según los hallazgos, la erupción aparece principalmente en pacientes jóvenes y tiende a permanecer durante varios días. Aunque una erupción es un síntoma bien conocido de algunos virus, los investigadores dijeron que se sorprendieron al ver una gran cantidad y variedad de tipos de erupción en pacientes con coronavirus.

El test serológico despeja dudas

La forma más sencilla y para saber si hemos estado contagiados de covid pero no hemos padecido ningún síntoma es realizarse un test serológico.

Se realiza mediante un análisis de sangre y su objetivo es detectar anticuerpos frente al virus. Si el resultado es positivo, quiere decir que la muestra contiene inmunoglobulinas que reconocen de manera específica al virus y por lo tanto se puede confirmar que la persona ha estado en contacto con él. En función de qué tipo de inmunoglobulina se detecte, se puede sospechar que la infección ha sido muy reciente (IgM positiva) o si, por el contrario, es una respuesta más madura y por lo tanto más lejana/pasada/menos reciente (IgG positiva). Sin embargo, un resultado negativo no presupone que no ha habido contacto con el virus ya que los niveles de estos anticuerpos pueden ser tan bajos que no se detecten, independientemente de haber presentado sintomatología o no.