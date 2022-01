Cuando vas a hacer la compra hay pocas cosas más frustrantes que ir a buscar un producto y que ya no esté disponible. Quizá se haya agotado o quizá ya lo fabrican. La cuestión es que quieres comprarlo, como siempre y ya no está disponible.

Es habitual que la clientela de Mercadona lance estas preguntas a la cadena de supermercados a través de su cuenta de Twitter y que obtenga respuestas. No sólo por esta vía podemos estar al quite de las novedades si no que así también nos enteramos de algunos productos que la marca de Juan Roig tenía disponible en sus estantes y que ya no podemos encontrar.

Así, varios clientes han cuestionado sobre el agua Bronchales. Las botellas de dos litros ya no están disponibles y únicamente se pueden adquirir las de litro y medio a un precio de 30 céntimos la unidad y 1,80 el pack de seis botellas.

@Mercadona Hola..se puede saber porque se ha dejado de traer el agua Bronchales de 2L ?Las de 1,5L parecen de juguete.Para una familia numerosa 1,5L hacen falta dos botellas en la mesa.Ahora me buscaré la vida y compraré el agua y alimentación donde estén botellas de 2L.Gracias — ⓡⓤⓑⓔⓝ✌ヅ (@rubenmasi) 20 de enero de 2022

Del mismo modo, Mercadona ha retirado las mascarillas FFP2 NR autofiltrantes y desechables para niños, que venían en un pack de tres unidades. Mercadona afirma que ya no disponen de ese producto en su surtido y que no está previsto que vuelva a estar disponible.

@Mercadona habeis retirado las mascarillas FFP2 infantiles? No se encuentran en ningun Mercadona de Sevilla pic.twitter.com/Q5a8s3iyQB — Espinosa Pinto (@Espinosa_Pinto) 20 de enero de 2022

Lo mismo ocurre con sus galletas de chocolate con leche, que vendían en seis packs de seis galletas, ya no están disponibles en los supermercados.

En la sección de tés e infusiones, los “jefes” de Mercadona también han echado de menos que ya no pueden comprar el té de vainilla y caramelo. Una infusión dulce que ya no está disponible en los estantes de la marca.

Aunque si hay un producto que han retirado y que ha revolucionado las redes es el hummus de garbanzo. Pero que no cunda el pánico, lo que ya no se puede encontrar es el formato grande, sigue estando disponible el formato de 240 gramos. El que sí ha desaparecido, al parecer de forma definitiva es el hummus de aguacate.

Tampoco podrás encontrar ya en los estantes las patatas de varitas que había en la zona de snacks ni los cereales de bolitas de miel.