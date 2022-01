Poco a poco vamos conociendo más detalles de la amiga 'especial' de Iñaki Urdangarin, con la que el marido de la Infanta Cristina ha sido 'pillado' disfrutando de un romántico y cómplice paseo por la playa. Ainhoa Armentia tiene 43 años y, al igual que el ex duque de Palma, es natural de Vitoria y trabaja en el buffete de abogados 'Imaz & Asociados'.

Fue precisamente en ese lugar donde se conocieron en marzo de 2020 y, según sus compañeros de trabajo, la conexión fue instantántea, aunque su especial amistad ha causado estupor en su entorno, que no tenían ni idea de su presunta relación.

Casada y con dos hijos adolescentes, se ha dicho que su matrimonio hacía aguas hace tiempo y Ainhoa estaba en pleno proceso de separación, pero al parecer la realidad podría ser muy distinta, ya que 'El programa de Ana Rosa' ha desvelado la primera reacción de su todavía marido, Manuel, al que ha pillado por sorpresa la relación que su mujer mantiene con Iñaki Urdangarin.

El marido de Ainhoa tiene 45 años y trabaja en una importante fábrica automovilística de Vitoria, donde diseña furgonetas de alta gama que venden en todo el mundo. Según sus compañeros - que también conocen a la amiga del ex duque de Palma porque trabajó allí como administrativa y fue precisamente en dicha empresa donde conoció a Manuel - llegó al trabajo completamente "abochornado".

"De puertas para adentro el matrimonio no estaba bien pero no se podía imaginar que su mujer estuviese con Iñaki" desvela su círculo cercano, que asegura que todo esto le ha pillado "por sorpresa" y le ha afectado hasta el punto de que no saben si será capaz de volver por el momento a su puesto de trabajo.

Además, Manuel ha pedido que no se filtre ninguna imagen suya porque pretende seguir en el anonimato y no quiere hacer declaraciones acerca de la relación que su todavía mujer mantiene con el marido de la Infanta Cristina. "Está abochornado", insisten.