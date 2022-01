Casi la mitad de los europeos se infectará con la nueva variante Ómicron del coronavirus en las próximas semanas según la OMS. La avalancha de casos nuevos por coronavirus está llevando la ola de contagios a récords en todo el continente y también en la Comunitat Valenciana. Miles de valencianos se están haciendo test de antígenos para detectar infecciones y, de hecho, ministerio y comunidades autónomas han decidido regular el precio de estas pruebas para facilitar el acceso a la población a los test. El objetivo es muy sencillo, detectar positivos y atajar la transmisión del virus.

Los síntomas del coronavirus, y en especial de la variante Ómicron, no están ayudando en los trabajos de cribado de pacientes que no son capaces de distinguir el coronavirus, de la gripe o del resfriado. Las tres enfermedades cursan con algunos síntomas muy similares y la vacuna contra el virus está haciendo que quienes se infecten con covid presenten cuadros más leves similares a los de un proceso gripal.

Thank you for watching

Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras patologías que también afectan a las vías respiratorias pero no tienen nada que ver ni con el covid, ni con la gripe o un resfriado. Son las alergias o el asma, por ejemplo.

Coronavirus y los estornudos

De hecho, uno de los síntomas más comunes y que nada tiene que ver con ómicron ni con el covid podría hacer saltar todas las alarmas: el estornudo. Pero nada más lejos de la realidad. Quién no ha estornudado alguna vez. Se trata de una expulsión repentina y brusca de aire de los pulmones a través de la nariz y boca.

Generalmente se produce cuando un factor como el polvo o el polen irrita las membranas mucosas de la nariz y la garganta. No hace falta tener alergia para padecer este síntoma pero los alérgicos son los que más sufren brotes de estornudos. Suelen ir acompañados de una repentina congestión nasal y picor de ojos.

El estornudo se produce por una irritación de la mucosa no por una infección.

No obstante, si junto con los estornudos el paciente experimenta una congestión prolongada en nariz y garganta, aparece tos, fiebre, dolor muscular, cansancio y voz ronca, debería someterse a una prueba diagnóstica para descartar una posible infección por coronavirus.