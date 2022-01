Después de los seis meses recomendados de lactancia materna exclusiva o de leche de fórmula, comienza una etapa apasionante para madres y bebés: la alimentación complementaria. Se trata de un periodo de prueba en la que el pequeño comenzará a probar nuevos sabores y texturas más allá de la dulce leche para mostrar sus gustos.

En estos primeros meses no hay que preocuparse por la cantidad que ingieren, la leche de la madre sigue siendo su fuente principal de alimentación.

El mercado ofrece una gran cantidad de vajillas infantiles para el inicio en la alimentación que se elija para el bebé, ya sea la tradicional, con papillas y poco a poco dejar que el pequeño coma solo o el BLW (Baby-Lead Weaning), donde el bebé se inicia en la introducción de alimentos sólidos con sus propias manos desde el principio.

Vajilla de Bambú con ventosa

Una de las opciones es optar por la bandeja de bambú con varios compartimentos. Esta vajilla consta de 4 piezas: un plato de elefante de bambú, un cuenco de silicona, una cuchara antideslizante y un vaso de bambú y silicona. En este caso cuenta con ventosa, muy práctica para que la comida no acabe por el suelo. Ojo, hay que fijarse en los comentarios siempre que se compre una vajilla con este mecanismo, ya que los usuarios suelen decir si la ventosa es o no lo suficientemente fuerte para que no sea arrancada por el bebé. El precio de este conjunto es de 23.64 euros.

Vajilla de bambú natural

Las vajillas de bambú natural ofrecen bonitos dibujos pero son más recomendables para cuando el bebé sea lo suficientemente grande para no tirarla al suelo, ya que acaban rompiéndose. Este juego, que consta de cinco piezas, cuesta 15,36 euros. Hay múltiples dibujos de animales: mono, ciervo, koala, pingüino, zorro, gato, osos panda, rana, búho, ballena, león, erizo, vaca, abeja, cerdo, hipopótamo, perro, mariposa, rinoceronte, ardilla, flamenco, jirafa y mariquita. Para todos los gustos.

Vajilla de silicona

Otra opción es la irrompible silicona, siempre libre de BPA. Este conjunto incluye plato, cuchara, vaso y cuenco. Las hay de varias formas y colores: verde, rosa, azul, amarillo, blanco. También cuenta con compartimentos para mostrar los distintos alimentos por separado al bebé. Este juego cuesta 15,13 euros. Este formato lo puedes encontrar con y sin ventosa.

Bandeja de silicona

También se puede optar por el formato plato bandeja de silicona, más difícil de despegar de la mesa o trona por los pequeños pero fuertes dedos de los bebés. Así como en los anteriores modelos, este cuenta con compartimentos para separar los alimentos. El precio de esta bandeja es de 8,59 más gastos de envío (3,75 euros).

Vajilla de paja de trigo

Aliexpress ofrece la opción eco-friendly con esta vajilla hecha de fibra de trigo, sin BPA, la elección más ecológica y sostenible para el medio ambiente. Es adecuado para todos los grupos de edad,

apto para lavavajillas y microondas. El conjunto está compuesto por 12 unidades en colores surtidos (rojo, beige, verde y azul). Son ideales además para actividades al aire libre como fiestas, picnics o campings. Un sustituto perfecto de los clásicos platos de papel. Su precio es de 21,96 euros.