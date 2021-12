El nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que tomará posesión del cargo el próximo 22 de febrero, cree que la homosexualidad se puede "prevenir". En el turno de preguntas que siguió a una charla que impartió hace unos tres años sobre este tema, el prelado de San Sebastián se atrevió incluso a dar unas "pautas de prevención".

Según explica Munilla textualmente: "No es difícil deducir un poco, por sentido común, según los psicólogos te dicen, ¿no? de cuáles han sido los problemas psicopedagógicos que han llegado a formar la homosexualidad o esa tendencia desviada, y darles la vuelta, como darle la vuelta a un calcetín, y precisamente, pues hacer un tipo de relación psicológica en el seno de la familia que dé la vuelta a ese tipo de situación insana que fue la que la creó".

El obispo ahonda más en sus argumentos: "las pautas que creo que se deben dar en el seno de una familia para que esa tendencia homosexual no se pueda llegar a producir son una relación padre-hijo o madre-hija, iba a decir yo, muy directa y muy de complicidad entre ellos dos. El hecho, por ejemplo, de que en una familia el padre, por el hecho de ser padre, tenga una relación especial, no digo discriminatoria de que este es mi favorito, porque siempre existe el riesgo de una relación preferencial discriminatoria. No, no voy por ahí. Pero el hecho de que un padre tenga un tipo de relación diferenciada con un hijo por el hecho de ser hijo y es varón, y tenga con él un nivel de comunicación y de complicidad... Digo complicidad, que es una palabra muy ambigua, pero bueno. Un nivel de relación muy estrecha y directa entre varón y varón, o entre mujer y mujer, eso es muy sano".

También considera muy sano Munilla evitar "ciertos apegos afectivos excesivos, del chico con la madre o de la chica con el padre. A veces, cuando uno está buscando una relación afectiva que le compense del disgusto del otro, es que es insano. Eso busca un tipo de relaciones que al final... Cuando uno huye de una situación, no sabe qué tipo de trastorno le está generando. Los problemas hay que afrontarlos, no se escapa de ellos, porque emocionalmente se van creando una serie de conmociones interiores que luego ni se sabe cómo se van a somatizar".

El sacerdote continúa diciendo que "lo último que puede pasar en un matrimonio es que uno intente compensar en los hijos los problemas entre marido y mujer. Buscar al hijo como confidente al que expresarle la angustia es lo último que se puede hacer. A veces afectivamente se está buscando en un hijo unas compensaciones que llegan a pedirle a un niño, pues un tipo de identificación incorrecta. Jamás se deberían transmitir a un hijo los problemas que existen en el matrimonio. Esa sería una buena pauta pedagógica preventiva".

De este modo, Munilla resume sus tres claves para la "prevención" de la homosexualidad: "una relación directa y especial entre padre-hijo y madre-hija; prevenir frente a una especie de relación excesivamente cariñosa o posesiva compensatoria de la otra; y que el matrimonio tenga mucho cuidado de no pretender que el hijo sea un colchón afectivo del problema que tengo con mi marido o mi mujer".

Contestando a otra pregunta tras la charla, el cura afirma que la homosexualidad "puede ser causa de nulidad matrimonial", pero expresa matices: "Puede ser que una persona haya tenido una tendencia homosexual, se haya tratado de ella con un éxito de terapia bueno, y esa persona se lo ha comunicado a su pareja". En ese caso no sería motivo, pero sí "ocultar un dato tan importante como que yo tuve una tendencia homosexual y tuve una terapia de ella, eso debe ser comunicado en una relación de un noviazgo bien llevado. Y con esas premisas, eso permite un matrimonio perfectamente válido ante los ojos de la Iglesia y de la sociedad civil y no puede ser anulado por ello".

Otro tema distinto, añade Munilla, es que "una tendencia homosexual no haya sido sanada, incluso igual no ha habido ni una terapia para sanarla, o que ha sido ocultada dentro de la pareja, que suele ser lo más frecuente en estos casos, y evidentemente es un motivo de nulidad matrimonial porque no hay una consciencia por parte de la persona que se ha casado con ella de con quién me he casado, ni hay tampoco una libertad suficiente para poder vivir y mantener las exigencias de unión complementaria que exige un matrimonio".

Aunque no lo preguntó la persona que le formuló la consulta, el obispo añade una cosa más: "la tendencia homosexual es una causa que impide que una persona pueda acceder al sacerdocio, aunque sienta que tiene vocación". Abunda Munilla: "tener vocación no es únicamente lo que uno siente sino el discernimiento que la Iglesia hace sobre sobre esos supuestos sentimientos de vocación. Porque la Iglesia considera imprudente que una persona con tendencia homosexual, aunque él quiera vivir en castidad, sea sacerdote. En teoría sería posible, ¿verdad? Sería posible, pero corre unos riesgos que la Iglesia estima que es más oportuno no permitir. Primero, que va a ir a un seminario, con más chicos, empezando por ahí; segundo porque no sé qué, ¿sabes? Es decir, que hay una serie de riesgos. ¿Y tenía vocación? No, no tenía vocación y la prueba es que la Iglesia, discerniendo la llamada de Dios, ha dicho 'es más prudente que no accedas'".

El obispo más allá: "El gran disgusto que hemos tenido todos los católicos por lo que ha ocurrido en Estados Unidos con todo ese follón de los sacerdotes pederastas que han abusado de niños, no recientemente, pero de todos estos casos que han estado saliendo y eran de los años 60, 70, 80 etcétera, una cosa que no se está diciendo es la siguiente: de esos casos tan terribles que hemos sufrido al enterarnos, no sé si la gente ha caído en la cuenta de un pequeño detalle, y es que esos habían abusado de niños, no de niñas, o de jóvenes masculinos, no de jóvenes femeninas. Es decir, que estamos hablando de que se habían colado en la Iglesia católica candidatos con tendencia homosexual, que según la Iglesia no debían de haber sido aceptados. Y precisamente ahora uno entiende por qué la Iglesia, en su prudencia, entiende que a una persona con tendencia homosexual no se le debe aceptar al sacerdocio. Esos sacerdotes que teóricamente pasaron por el seminario sin que nadie supiese que tenían tendencia homosexual, finalmente se ordenaron y ese riesgo latente, que estaba ahí, se manifestó y fíjate tú de qué forma: que no abusaron de chicas, ¿eh? No, abusaron de chicos. Lo cual también pone por encima de la mesa eso de que la persona con tendencia homosexual tiene mucha mayor tendencia a la promiscuidad que la persona heterosexual. Mucha mayor tendencia a la promiscuidad", recalca el prelado.

"El tanto por ciento de inestabilidad en parejas homosexuales es muy superior que en parejas heterosexuales", remata, para luego hacer hincapié en que la unión heterosexual "es complementaria y la homosexual no lo es. Es mucho más difícil que una persona con tendencia homosexual viva su castidad. Para él es un esfuerzo mucho más heroico que para una persona heterosexual". Así, Munilla se felicita por la "coherencia" de la Iglesia al "mantener su norma" de solamente aceptar a "candidatos evidentemente sin esa neurosis homosexual". Porque, de lo contrario, apostilla "estamos añadiendo una dificultad muy grande a la vivencia de la castidad que, traducido al celibato, pues no veas tú lo que pasa ahí".

El obispo electo de Orihuela-Alicante se refirió al caso de José Mantero, quien protagonizó en el año 2002 la portada de la revista 'Zero' anunciando que era homosexual: "Salir del armario, salir del armario... Al famoso Mantero hay que decirle: oiga, le recuerdo a usted que si habla tanto de equiparación absoluta entre homosexuales y heterosexuales, ¿por qué no ha vivido el celibato? ¿O es que el ser homosexual a usted le dispensa el celibato? Me está demostrando la incapacidad que tiene, por su tendencia homosexual, de ser dueño de sus impulsos. Luego esa especie de reivindicación del cura que sale del armario y no sé qué historias, me está demostrando que es incapaz de mantener el compromiso que libre y voluntariamente adquirió del celibato. Porque tiene una neurosis de un impulso sexual no libre sino de alguna manera totalmente desequilibrado que le hace incapaz de vivir el celibato. ¿Ve como no es igual? Si hubiese salido del armario diciendo 'soy homosexual pero vivo perfectamente la castidad y el celibato', bueno, hubiese hecho una aportación al colectivo gay, pero si sale del armario diciendo que ha tenido relaciones homosexuales con todo pichichi nos ha demostrado que lo pensamos de usted era cierto, ¿me entiende? Es así, y es que hay que decir eso".

Cabe destacar que José Mantero falleció en agosto de 2018, unos días antes de la publicación del vídeo en el que Munilla se refiere a su caso.

En la misma charla, Munilla afea a los Testigos de Jehová su postura contraria a los homosexuales, tras recordar que le llegaron a reprochar que había algunos que entraban en su iglesia. "Lo primero es que por mí que vinieran todos", dice, porque les dispensa "la acogida preferencial y cariñosa" que merece "quien tiene un problema".

"Tenemos una obligación especial de arropamiento a esas personas sabiendo, además, el peligro que van a tener de una serie de colectivos gais a su alrededor. Si no encuentran una respuesta cariñosa y respetuosa por parte de un cristiano van a ser esos colectivos gais los que les capten en su entorno y le van a deformar los criterios y, de alguna manera, le van a consolidar esa tendencia homosexual. Le van a condenar a que sea esclavo de ellos".

Sobre los colectivos gais a los que alude, señala que son "tremendos en su capacidad de presión" y "tienden al gueto siempre, eso es algo patente y evidente". "Allí en San Sebastián está la zona de los pubs de los gais. ¿Y eso por qué, por qué eso es así? A nosotros no se nos ocurre decir: 'este pub es heterosexual', ¿verdad? El gay tiene una tendencia al gueto muy manifiesta, y es que es un ambiente que se retroalimenta e impide salir de él. Por eso es importante ayudar a esa persona a salir de ahí y a que se integre en algún grupo de movimiento apostólico donde tenga la opción de oxigenarse y que no sea siempre más de lo mismo, más de lo mismo. También el colectivo gay se alimenta de un victimismo, estar siempre quejándose de que no me comprenden, y hay que sacarles de ese ambiente".

La "solución" de Munilla es "ofertarle escucha, ambientes alternativos y hacerle ver que comprendemos ese sufrimiento, y que acepte que se trata su neurosis, palabra que asusta un poco pero no es nada. Yo usaría la palabra contradicción. Habría que decirle que hay posibilidades de esperanza en esa contradicción. Y mientras tanto, tú como yo, tenemos que luchar por la castidad cristiana. Porque a mí también me cuesta la castidad, aunque no tenga tendencia homosexual, ¿eh? Y lucho por ella. Y tú lo mismo. Porque es que parece aquí que la tendencia homosexual es carta verde en materia de... ¿sabes? No sé por qué. Aquí qué pasa, ¿que hay dispensa o qué? ¿Hay dispensa del sexto mandamiento para el homosexual? ¿Eso desde cuándo?".

En resumen, la fórmula del cura vasco es presentar al homosexual a "un Jesús que acoge, que escucha y que sana. Y que esas contradicciones que tenemos Jesús nos las sanará, con paciencia, entendiendo que eso es una batalla a largo plazo. Esas tendencias no desaparecen así por las buenas. Jesús acoge, abraza y sana".

Munilla anima incluso a acompañar a los homosexuales a un psicólogo: "Yo hasta le acompañaría y le haría de introductor adonde alguien que le pueda ayudar. Eso es importante y no hay que olvidar que en un tanto por ciento muy alto de los casos la homosexualidad ha tenido origen en un contexto de pecados concatenados contra la pureza".

En este punto, en clara contradicción con otra de las tesis expresadas por él mismo al inicio de la charla, asegura que "no es por un problema psicológico de la pubertad o de la adolescencia, no, no, sino que en esa espiral de pornografía e impureza, pues la homosexualidad es un pasito más en esa espiral de sensaciones fuertes que a veces se están buscando".

Para acabar la charla, tras alguna cita bíblica, Munilla dijo: "La sexualidad no es solo una esfera biológica, sino que es espiritual y por lo tanto, pretender que la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer se convierta en un igualitarismo como si no tuviesen desde el punto de vista psicológico una diferenciación, que es la que por cierto permite la complementariedad, se puede llegar a hacer daño en la psicología de los niños. Porque eso que he dicho yo antes de esa complicidad del padre con el hijo de que va un domingo y le lleva al monte y le enseña a no sé qué; esa complicidad es bastante incompatible con que a un niño de cuatro años le enseñen a jugar con muñecas, macho, ¿eh? Es quizás no ayudarle a una aceptación y configuración de su propia sexualidad".

"Se está haciendo daño pero aquí todo el mundo calla. Estas leyes de parejas de hecho, etcétera, etcétera, que se están llevando a efecto están siendo posibles por el hecho de que hay mucho, mucho católico cobarde", sostiene Munilla, quien pone como ejemplo la denuncia que el Gobierno vasco hizo de un libro de religión que propugnaba las terapias para curar la homosexualidad. Un libro, asegura, que es "conforme a la doctrina católica". "¿La Iglesia católica va a ser denunciada entonces por su doctrina? Es que es ya el colmo, vamos".