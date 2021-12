Anys després de la publicació de la que fins ara era la seua última novel·la, L’alè de les cendres, Maite Salord ens regala una nova novel·la, també amb transfons històric: El país de l’altra riba. Igual que ocorria a la novel·la publicada l’any 2014, aquesta resulta coral, i enllaça diverses etapes històriques, en una història que, al final, esdevé plenament rodona.

El personatge central de la novel·la, Daniel Gold, d’alguna manera encarna les grans tragèdies de l’Europa del segle XX. I també algunes de les seues aventures més significatives i clares. Combinant el fet local amb la universalitat, el personatge comença a Brussel·les, en una família jueva procedent d’Hongria, i acaba a Menorca, en el marc del desenvolupament turístic de la segona meitat del segle passat. Per enmig, hi trobam la gran tragèdia de la Segona Guerra Mundial, la fugida del nazisme del jove Gold i el seu avi sastre, de Brussel·les fins a Algèria, on començaran una nova vida. Però Algèria també es troba en transformació. Es passarà de l’Algèria francesa a l’Algèria indepedent. El procés és vist per l’escèptic Gold, sempre distanciat de les grans adhesions nacionals i del patriotisme en general, però pròxim al seu benefactor francès, un personatge radicalment partidari del manteniment d’Algèria com a part de França, totalment contrari a la independència i immers, malgrat ell mateix, en el drama dels peus negres (els francesos algerians que varen haver-se’n d’anar després de la independència de l’antiga colònia). Gold viu en primera persona les contradiccions del seu temps històric: sentir França com a país d’acollida però reconèixer que Algèria no acaba de ser exactament França; estar agraït al seu benefactor patriota i alhora no acceptar el tipus de dominació francesa de la seua colònia; comptar a França com a símbol de la democràcia, però veure actuacions no democràtiques sobre el terreny... Encarna, doncs, bona part de les grans contradiccions del segle XX.

El lligam menorquí el realitza l’autora a través de l’amor de Gold per una al·lota menorquina, original d’una de tantes famílies menorquines que varen establir-se a Fort de l’Eau, a la vora d’Alger. Serà la neta d’aquesta al·lota i del jueu recalat a l’altra riba qui mirarà de desentrellar la història de tots dos, fet que la portarà a un temps fosc, amb ferides profundes i amb traumes sobre la consciència d’Europa (fins als nostres dies). Marta, menorquina, i Hanna, la seua parella ocasional, alemanya, viuran les ferides del passat com una barrera que s’eleva entre elles dues, en el present. I esdevindrà l’amor impossible el que, d’alguna manera, representarà la superació d’aquelles ferides encara no del tot cicatritzades.

A El país de l’altra riba s’hi dibuixa amb traços ferms i segurs la història dels menorquins que varen emigrar a Algèria, l’ambient de Fort de l’Eau, on habitaven la majoria d’ells, el procés de descomposició de la convivència a la colònia i, finalment, la independència d’Algèria i el retorn dels protagonistes a l’illa de Menorca. Aquest retorn (anada per primera vegada per al protagonista de la novel·la) coincideix en l’etapa d’expansió turística al conjunt de les Illes Balears, amb l’arribada massiva de turistes i amb l’eclosió de negocis al voltant d’aquesta activitat econòmica.

Des d’una perspectiva autocentrada, Salord ens mostra Algèria des de la perspectiva dels menorquins que hi habitaven, des de la seua percepció de la realitat política, social i religiosa. Amb una sensibilitat que recorda la de Mercè Rodoreda, no ultrapassa mai els coneixements que els personatges tenen d’allò que ocorre al seu voltant, sense excedir-se ni fer-se l’omniscient, sense ultrapassar-ne les costures. Aquesta estratègia ens els fa extraordinàriament pròxims, perquè nosaltres, els lectors, sempre sabem coses que ells no saben, i això ens els fa més propers, més densos i humans.

Avalada amb el prestigiós Premi Proa de Novel·la, El país de l’altra riba constitueix una nova fita en l’obra de Maite Salord, una novel·lista plenament consolidada, ambiciosa i rigorosa, figura de primera línia dins el panorama literari de les Illes Balears i del conjunt de les lletres catalanes.