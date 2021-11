Primeras polémicas por el pasaporte covid en Alicante. Un negocio de Santa Pola ha instalado en sus pertenencias un cartel en el que se puede comprobar su negativa hacia el certificado de vacunación, que se implantará en la Comunidad Valenciana a partir de este viernes.

La postura del restaurante se ha convertido en todo un fenómeno viral en las últimas horas debido a que se ha compartido en un perfil de Twitter de ideario negacionista que cuenta con una importante comunidad de seguidores. De hecho, desde la propia cuenta se anima a felicitar la decisión del local santapolero.

Thank you for watching

Lo cierto es que, a priori, el negocio no incumple la medida que entrará en vigor el 3 de diciembre, ya que según indican en el letrero, su aforo (o "aforro") es de 50 personas, que es justo el límite a partir del cual es obligatorio presentar el certificado para acceder al interior de un local.

No obstante, afectado o no por la medida en cuestión, el negocio deja clara su opinión al respecto y en el cartel se puede leer su rechazo a la implantación del pasaporte covid. El establecimiento califica la norma como "inconstitucional" y dejan claro su postura al respecto con un "No al pase covid". Además, en el papel también hay espacio para una declaración como "zona libre" (se entiende que de certificado covid) y un código QR.

Tras llegar cada vez a más gente la decisión de este negocio y en vista de los rechazos y también aplausos a su postura, el establecimiento, sobre las 14.30 horas, ha querido agradecer a través de sus redes sociales el apoyo recibido con el siguiente mensaje:

"Gracias a todos por mandarnos vuestra opinión sobre el tema pasaporte covid, nosotros creemos que todos tendríamos que tener derechos humanos a estar donde queramos cuando queremos. No es una guerra de vacunados contra no vacunados, es simplemente que somos hosteleros, no agentes de la policía o agente covid!! Respetamos las leyes, pero de vez en cuando hay que defender en lo que uno cree", indican en un post.

De igual modo, añaden: "Somos un equipo joven y nunca pensamos que viviríamos una dictadura con lo que han peleado nuestro ciudadanos, para tender la libertad de expresión. Nosotros preferiríamos perder aforo y no tener que molestar a nuestros clientes cada vez que entran a nuestro establecimiento. Gracias de corazón, y juntos saldremos de esta pesadilla!!!"