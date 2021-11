En el programa 'Con o sin cebolla' de Código Nuevo, Guillermina Torressi entrevista al diputado Íñigo Errejón mientras comen tortilla. Durante la entrevista hablan sobre la salud mental, sobre las inquietudes de los más jóvenes y sobre algunas iniciativas que llevaría a cabo el político de 'Más País' si saliera presidente y que, considera, que no son tan difíciles de cumplir.

¿Tú vas a terapia?

No, nunca he ido.

¿Te gustaría ir? ¿Por qué no has ido?

Nunca he sentido la necesidad.

¿Qué le dirías a todas esas personas, en su mayoría a veces jóvenes, que dicen: "Ningún político me representa, por eso no le voto."?

Bueno, en realidad lo primero que les diría es que lo entiendo. Pero lo segundo que les diría es que la política si no la haces tú te la hacen, o sea tú no te escapas de la política. Y como no hay escapatoria es mejor hacerlo tú que sufrirla.

Esta sección se llama "Con o sin cebolla" porque hay una parte en la que hacemos preguntas de con o sin...¿A ti la tortilla te gusta con o sin cebolla?

Sin cebolla. Soy demócrata y respeto el derecho de los 'concebollistas' a existir, pero animo a todos los 'sincebollistas' a salir del armario.

España, ¿con o sin monarquía?

Sin. Prefiero tener un presidente de la República por voto que por sangre. Yo es que no creo que nadie por su apellido sea mejor que nadie.

La pizza, ¿con o sin piña?

¡Sin piña, por dios! Pero en general la vida sin piña.

Los viajes, ¿con o sin mapas?

Con mapas, pero tengo dos problemas con ellos. Uno: nunca los consigo doblar. Y el segundo problema que tengo es que a veces soy muy orgulloso para reconocer que no sé dónde es algo.

Si mañana salieras elegido presidente por mayoría absoluta, ¿cuáles serían las tres primeras cosas que harías?

Multiplicaría el número de psicólogos en la sanidad pública porque la salud mental es salud y tiene que ser un derecho. No para el que se lo pueda pagar, sino para todos.

En segundo lugar, creo que en España hay que intervenir en el mercado de alquiler para regular los precios, porque no puede ser que a los jóvenes se les vaya más de la mitad del sueldo en poder tener ni siquiera un piso, una habitación compartida.

Y, en tercer lugar, en España hay que reducir la jornada laboral, tenemos que trabajar menos para poder trabajar todos.

Tú me dices eso y yo te digo: ¿Dónde hay que firmar, no? Obviamente. ¿Es sencillo?¿Cuánto tarda más o menos eso en hacerse realidad?¿Por qué no está sucediendo?

Porque no quieren quienes mandan. Lo de contratar más psicólogos en la sanidad pública es una cosa que se puede hacer ya. Regular el precio de los alquileres es una cosa que se puede hacer ya.

Los cajeros, ¿con o sin criptomonedas?

Esto es un súper debate. Desconfío mucho de esta especie de creencia de que todo el mundo individualmente va a ser el más listo, va a ser el 'Lobo de Wall Street' y se va a salvar. Eso le pasa a uno y el resto se acaban arruinando.

Sería prudente con esas cosas.

'Más País', ¿con o sin honestidad y transparencia?

Hay que tener transparencia para que los otros te puedan controlar. Para que la gente te pueda decir: "¡Eh! Quieto aquí, que tú dijiste que ibas a hacer esto!" ¿No?

Yo lo que creo es que en España lo que está pasando es que hay gente que quiere que retrocedamos 50 años. Van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo a insultar a las mujeres, agreden a las personas gays por ir por la calle de la mano... No sé, este verano se han disparado las agresiones a personas LGTBI en España.

Es que hay algunas formaciones políticas y algunos políticos que se dedican a sembrar odio y yo creo que frente a eso hay que plantarse.

¿Qué habría que hacer?

Hay que educar y hay que proteger mejor. Y luego, hay una cosa que todos podemos hacer: En los grupos de WhatsApp, en los grupos de amigos, por la noche en los bares... cuando alguien haga un comentario baboso, cuando tenga algún comportamiento machista o de acoso de alguna mujer, cuando haga algún comportamiento homófobo, por muy amigo que sea, alguien le tiene que decir: "Tío a mí eso no me hace gracia. Para".

El éxito, ¿con o sin obstáculos?

Si existiera sin me apuntaba, pero es que no existe sin.

WhatsApp, ¿con o sin 'tic' azul?

Es que soy de Telegram, hay ahí el 'doble tic' cuando te han leído y no lo puedes quitar. Así que con agobio.

La pandemia, ¿con o sin vacuna?

¡Con vacuna! Gracias a las vacunas hemos evolucionado como especie. Es que la ciencia es una de las mejores cosas que nos ha pasado.

Decisiones, ¿con o sin consultar el horóscopo?

Bueno, es que no me los creo. Soy Sagitario y nunca me lo he creído.

¿Algún mensaje que quieras decir a nuestro queridísimo público joven?

Que la vida se nos ha ido de las manos y que la vida nos duele. Eso es algo que nos está pasando a todas y a todos: no te puedes ir de casa de tus padres hasta los 35, encadenas contratos precarios uno detrás de otro, no sabes qué va a ser de ti, no sabes si vas a poder formar una familia, no sabes si vas a vivir en esta ciudad, en la contraria, o vas a volver otra vez a la anterior... Eso genera mucha ansiedad.

Bueno, y en el caso más grave, en España se quitan la vida 10 personas al día. Eso es una absoluta barbaridad y nadie habla de ello. Y, ¿por qué nadie se ocupa de ello? Pues porque hace falta la política.