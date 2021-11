El presidente del Mallorca Andy Kohlberg se alinea totalmente con Sarver

Andy Kohlberg se ha pronunciado. El extenista estadounidense y socio de Robert Sarver en numerosos negocios, entre ellos el Real Mallorca, ha publicado un comunicado a través de las redes sociales de los Phoenix Suns en el que asegura que “nunca” ha sido “testigo de nada que se aproxime a un comportamiento sexista o racista” del propietario de los Suns y máximo accionista del club bermellón.

En el escueto comunicado, Kohlberg recuerda que ha sido “socio comercial de Sarver” en múltiples negocios “durante más de 17 años”. “He sido vicepresidente de los Phoenix Suns desde 2011 y desde entonces he asistido a reuniones periódicas con el equipo de alta dirección de los Suns y con Robert Sarver. Asistí a cientos de juegos de los Suns en persona, y tuve conversaciones con el personal de todos los niveles de la organización y nadie me ha planteado ningún problema sobre el comportamiento sexista o racista de Robert, y nadie lo había hecho nunca", señala el presidente del Real Mallorca.

"Nunca he visto ni escuchado a Robert hacer declaraciones que yo haya experimentado como racistas, sexistas o misóginas. Nunca fui contactado por el autor del artículo de ESPN para proporcionar comentarios sobre estas acusaciones", advierte el neoyoquino. "Como se indica en el artículo, solo después de que los abogados de los Suns solicitara que se entrevistaran a un grupo más amplio de personas, el periodista de ESPN se acercó a Steve Kerr y Lon Babby, ya que ambos eran personas clave en la organización de los Suns. En mis muchos años de trabajo junto a ellos, he sabido que son personas de integridad y ni ellos ni yo nos hubiéramos acercado nunca a una organización que hubiera tenido una cultura como la descrita en el artículo", aclara Andy Kohlberg.

"He centrado toda mi carrera empresarial en la construcción de culturas organizativas basadas en la integridad, la dignidad y la compasión. En todas mis experiencias con Sarver, él ha sido una persona honesta e íntegra y nunca he sido testigo de nada que se acerque a un comportamiento racista o sexista por su parte", remarca.

Kohlberg, extenista de dobles -llegó a alcanzar el número 26 en el ránking ATP cuando se retiró en 1988-, es íntimo amigo de Sarver. Vicepresidente y accionista de los Phoenix Suns, aterrizaron juntos en enero de 2016 para formalizar la compra del Mallorca por 21 millones de euros. Junto a Glenn Carlson, Sam Garvis, Francis Najafi, Steve Hilton y la exestrella de la NBA Steve Nash, se hicieron con la mayoría de las acciones. No compraron el Mallorca por amor, sino como una inversión pura y dura con el objetivo de que, algún día, el club fuera un negocio rentable.

La situación personal de su amigo Sarver, había dejado a Kohlberg en una posición incómoda y, hasta el comunicado expuesto por los Suns, había preferido guardar silencio. Tras el pasó que dio ayer ESPN, el presidente del Mallorca ha decidido pronunciarse y mostrarle su máximo apoyo en un momento tan complicado.

Apoyo de Monty Williams

Monty Williams, entrenador de los Suns, que es negro, dijo después de la victoria de su equipo sobre los Houston Rockets (123-111), que no había hablado con Sarver desde que se publicó la historia de ESPN y que si hubiera escuchado al dueño decir alguna de las cosas que se alegaban en la historia, "yo no estaría en este asiento". "Mi reacción es que hay mucho que procesar», comentó Williams. "Hay tantas cosas ahí y para mí todavía no está claro, en lo que respecta a los hechos. No tiene sentido que se dé esa realidad paralela y nadie de los que tenemos responsabilidades hayamos estado sin enterarnos durante tanto tiempo".

El escolta hispano de los Suns, Devin Booker, autor de 27 puntos ante los Rockets, dijo estar "sorprendido" por las acusaciones contra Sarver, y que su relación con el propietario del club siempre ha sido "correcta". De modo similar se pronunció el base estrella Chris Paul: "No somos insensibles a la situación, pero hay que esperar a la investigación de la NBA para pronunciarse. La plantilla no tiene ninguna queja del señor Sarver", señaló.