El japonés MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), el quinto banco más grande del mundo, según la agencia de calificación crediticia S&P, es donde Genoveva Ramón-Borja ejerce como Responsable Corporativa Global. Un puesto al que llega, tras más de 20 años en BNP Paribas, el banco más grande de Europa y Francia y el sexto mayor del mundo por volumen de activos. Su cosecha laboral ha sido tremendamente exitosa y le llena de argumentos para creer firmemente en las posibilidades de las mujeres. “Llegamos donde queremos llegar. Por desgracia se toman decisiones y ponemos en la balanza la vida personal y profesional para elegir. Lo cual es una pena porque se pueden compaginar ambos aspectos de tu vida y salir airoso. Pero he tenido muchas compañeras y cada una lo ha enfocado de manera diferente y todos los enfoques son correctos”.

Pero ¿cómo se consigue? Genoveva Ramón-Borja menciona algunas palancas que pueden contribuir a reorientar tu carrera. Y en ese sentido, el programa Promociona, que organiza ESADE junto con la CEOE para que las empresas presenten a todas las mujeres en puestos de dirección, fue clave en su viraje profesional. “Yo lo hice cuando llevaba 20 años trabajando y te das cuenta de repente que tienes que salir de la cueva. Las mujeres estamos ahí picando en la cueva activamente y no te paras a pensar qué quieres. Y en ese programa me plantee que tenía muchos años por delante de carrera. Y aunque ya había desarrollado una una serie de cualidades había muchas otras que no había mostrado y que también eran buenas para el desarrollo personal”.

La directiva cree firmemente en la responsabilidad de las mujeres en su propia proyección pero también reconoce la importancia de las cuotas de género: “Son un empujón y espero que pronto no hagan falta pero ahora hay que poner una serie de objetivos para que las empresas se ocupen y se preocupen de tener a toda la sociedad bien representadas”

Puedes escuchar el podcast completo en la tribuna de Woman Business. Un espacio, conducido por la periodista Fátima Iglesias, que está dedicado a las mujeres más influyentes de nuestro país en sectores tan dispares como la tecnología, el turismo, la medicina, la banca o la inteligencia artificial.

