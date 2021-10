Nada más descolgar, una voz al otro lado del teléfono te avisa de estar llamando a la Administración de Lotería nº 23 La Bona Sort, de Terrassa, encargada de vender casi en su totalidad el número con la fecha de erupción del volcán de La Palma. Efectivamente, así ha sido. El pasado 20 de septiembre, María Piedad Antequera, su propietaria, poco podía imaginar que su Administración iba a vivir una jornada maratoniana "de auténtica locura", como ella misma califica, tras recibir centenares de llamadas queriendo comprar el 19921 que coincide con el día, mes y año (19 de septiembre de 2021) en el que el volcán de Cumbre Vieja empezó a emitir lava.

"A las ocho de la mañana recibí la primera llamada de una mujer de la isla de La Palma preguntándome si teníamos el número después de que un buscador online de la Lotería de Navidad le diera la pista de que nosotros lo vendíamos. Tras confirmarle que efectivamente así era, compró varios décimos y me avisó de que iba a tener un día intenso y de mucho trabajo. Hasta que no me explicó el motivo, no caí en el significado del número". A partir de ese momento, el teléfono no dejó de sonar en toda la mañana y el peregrinaje de personas que se acercaban hasta la Administración para comprar uno o varios décimos del 19921 tampoco cesó durante horas.

Entre las 8 de la mañana y las 15 horas, La Bona Sort acabó vendiendo las 171 series del número 19921 que tenía a la venta, es decir, agotó los 1710 décimos que había puesto a disposición del público. "De las 172 series que componen un número, nosotros teníamos todas menos una que había ido a parar a una administración de Valencia que, por cierto, también se quedó sin números en pocos minutos", explica María Piedad.

Ventas en Canarias

El número ha viajado a toda España aunque los canarios han sido los más interesados a la hora de comprar el 19921. Como detalla la titular de La Bona Sort, "se ha vendido a habitantes de La Palma, pero sobre todo a gente del resto de las islas Canarias que no han parado de marcar nuestro número de teléfono. El número también se ha enviado a otros muchos puntos de la península".

Desde hace varias semanas, los décimos ya están con sus compradores. Al no disponer de venta por Internet, la propia Administración tuvo que trabajar incansablemente durante días y enviar los números por correo certificado tras previo pago mediante Bizum. "Sabemos que han llegado a su destino porque ya tenemos los acuse de recibo de la mayoría de envíos. En un principio, teníamos miedo de que no llegarán por el tema del volcán, pero afortunadamente ya están en manos de sus propietarios", explica Mª Piedad.

A pesar de que el número está agotado, el personal de la Administración de Terrassa sigue recibiendo a diario llamadas telefónicas y visitas de personas queriendo comprar el 19921. "Hay gente que cuando dices que lo tienes agotado te pide incluso el del día anterior o posterior a la erupción del volcán, es decir, el 20921 y el 21921. También hay personas que te preguntan si tienes ese mismo número, pero al revés".

Una situación que se repite

A María Piedad Antequera no le sorprende lo que ha sucedido aunque también es consciente de que nunca había vivido una situación que, en algunos momentos, confiesa que le ha podido desbordar. "Siempre hay gente que año tras año nos pide números relacionados con catástrofes o fechas claves, pero nunca habíamos vivido una situación de este tipo. Cuando empezó el covid y se declaró el estado de alarma nos pidieron números concretos que hacían referencia al inicio de la pandemia, el primer caso de coronavirus o el confinamiento".

Independientemente de la vinculación del número con la fecha de erupción del volcán de La Palma, el 19921 siempre ha sido un número que, como explica la titular de La Bona Sort, ha caído en gracia entre el publico y se ha vendido bien. "Desde que se puso a la venta en julio ha tenido bastante aceptación y la gente lo compraba aunque lo sucedido en las últimas semanas ha superado todas nuestras expectativas".

Primer premio de 400.000 euros por décimo

Los premios de la Lotería de Navidad 2021 son los mismos que el año pasado: 400.000 euros por décimo para el primer premio, 125.000 para el segundo, 50.000 para el tercero, 20.000 para los cuartos y 6.000 para los quintos premios.