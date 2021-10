Los Premis Illes Pitiusas representan en el año 2001 un notable cambio respecto a los Importantes: si con estos la redacción era la que designaba, cada mes, a los premiados, en el caso de los Illes Pitiusas había un jurado independiente, integrado por personas de prestigio de la sociedad pitiusa, que decidía cada año quién era merecedor del galardón. Los Premis Illes Pitiusas distinguieron a tres personas o entidades cada año entre 2001 y 2011. En este último año, todas las instituciones pitiusas (fundamentalmente los ayuntamientos) ya habían instaurado sus propios galardones y Diario de Ibiza decidió hacer un paréntesis en la entrega de sus premios, puesto que ya había numerosos galardones en Ibiza y Formentera que reconocían y visibilizaban el esfuerzo y la contribución de personas y entidades a la sociedad pitiusa; un panorama muy diferente al de los años 90 y primera década del siglo XXI, cuando los premios de Diario de Ibiza vinieron a cubrir un hueco importante en este sentido.

Los Premis Illes Pitiusas cambian la filosofía de los Importantes: todas las instituciones, entidades o asociaciones ciudadanas de Ibiza y Formentera podían proponer candidatos a los Premis Illes Pitiusas, de forma que pasó a ser un premio puesto al servicio de la sociedad pitiusa para que esta reconociera los méritos de sus integrantes más destacados.

Es diari puso el premio al servicio de la sociedad pitiusa: un jurado decidía

Diseño de Javier Mariscal

La estatuilla y el logotipo del Premi Illes Pitiusas fueron creaciones del prestigioso diseñador Javier Mariscal, que las ideó por encargo de Diario de Ibiza. Mariscal había alcanzado fama mundial en 1992, cuando creó a Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y ya tenía una estrecha vinculación con las Pitiusas, especialmente con Formentera.

La estatua de Mariscal para los Premis Illes Pitiusas es una figura de bronce de 25 centímetros de altura que representa un pino de tronco original y copa trenzada levantado sobre una base que sugiere un relieve insular.

«Se trataba de encontrar un símbolo que represente la esencia, la cultura, de las Pitiusas para honrar a alguien, y qué mejor que el pino... Te sientes tan familiarizado y tan bien con ese árbol, tiene tantas ganas de vivir, que se lo merece todo y lo aguanta todo. Estoy encantado con el resultado, me parece que es muy ibicenco y me sugiere lo que yo he vivido de Ibiza», comentó Javier Mariscal durante la entrega de sus creaciones al director de Diario de Ibiza, Joan Serra, y al gerente, Lluís Ballber, en su estudio de Barcelona.

Javier Mariscal: «La forma de la figura recuerda cómo se adapta el pino al viento, buscando el mar»

«Es una forma que recuerda cómo se adapta el pino al viento que sopla, que se inclina como buscando el mar; un pino que nace de una roca que al mismo tiempo es un plano inclinado que recuerda una parte más alta, una mola, y una parte más baja de llano. Al representar la copa, lo he hecho de una manera muy abstracta, he querido hacer una forma que a la vez te recuerde la del pino y también se vea como una forma muy tradicional, que se ha trabajado siempre en la cultura payesa, que son los cestos o la manera de ir trenzando los cañizos para hacer sombras», explicó Javier Mariscal sobre la simbología de su escultura para los Premis Illes Pitiusas.