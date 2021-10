S illones para que los enfermos de quimioterapia estén más cómodos, ordenadores para hacer más llevaderas las largas horas de tratamiento, ayudar a crear la consulta de enfermería oncológica, convertir el hospital de día en un lugar más cálido y humano, asumir el coste del cribado de cáncer de colon durante años, y de la unidad de linfedema, comprar coches para la unidad de cuidados paliativos, ayudar económicamente a enfermos de cáncer, editar guías para ayudar en su día a día a quienes han pasado por una colonoscopia o una mastectomía, impulsar la confección de cojines en forma de corazón para atenuar el dolor de las mujeres recién operadas de un cáncer de mama, reivindicar sin descanso el servicio de radioterapia, reclamar el registro de tumores... Son sólo algunos de los proyectos liderados en los últimos doce años por Helen Watson, presidenta de ibiza y Formentera Contra el Cáncer, que el jueves recibió el Premio Diario de Ibiza a la Acción Social.

«Hemos logrado mucho, pero nos queda mucho por hacer», señaló Watson en la gala de entrega, en la que estuvo acompañada por su familia. Su marido Manuel de la Osa, su hija Raquel, sus nietos Aarón y Daniel y su yerno Alfonso se emocionaron al verla sobre el escenario, recogiendo el premio de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica. También la arroparon Beryl Jones, Karyn Giles y Jane Maffin que, nada más llegar al Club Diario, se plantaron los polos rojos de la entidad y comenzaron a colocar lazos rosas de la lucha contra el cáncer a todos los invitados.

Desde el momento en que, tras jubilarse de su labor como cónsul británica, tomó las riendas de la asociación creada y presidida hasta el momento por el empresario José Colomar, que tampoco quiso perderse el evento, tuvo claros sus objetivos: hacer lo que fuera necesario para mejorar la situación de los enfermos de cáncer de la isla e impulsar proyectos de prevención y detección precoz de esta enfermedad, que conoce bien. Algo por lo que esta inglesa, de Newcastle, se ha desvivido en estos doce años.

«Ibiza es mi hogar», recalcó la presidenta de IFCC. En su discurso y en el vídeo de presentación, grabado en la sala de quimioterapia del Hospital Can Misses, en el que recordó que el objetivo principal de la creación de la entidad, tras una escisión de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) era y es dedicar todos los esfuerzos a los enfermos de las Pitiusas y tomar decisiones sin depender ni tener que esperar a Mallorca o Madrid.

Cercana, inspiradora, organizada, Watson es capaz de movilizar en un suspiro a su ejército rojo, cerca de medio millar de personas que, ataviadas con los polos encarnados de la asociación, están ahí siempre que hace falta. «Prefiero un voluntario a un socio», comenta siempre la presidenta de IFCC, que no duda en sacar los colores a las instituciones cada vez que es necesario. Apenas un mes después de ponerse al frente de la asociación calificó de «parche» que la falta de oncólogos en Can Misses hiciera pensar en derivar a los enfermos a Mallorca. Se implicó hasta el tuétano en la reclamación de la radioterapia, denunciando la situación de los afectados de las Pitiusas, que no sólo debían viajar a Mallorca durante semanas «para cinco minutos diarios de tratamiento» sino que, además, debían enfrentarse a este proceso lejos de sus seres queridos y con apenas «quince euros al día» de dietas que, además, recalcaba, en ocasiones Salud tardaba meses en abonar. «Es muy triste», señalaba en 2011, en plena crisis, cuando les llovían peticiones de ayuda económica de familias que no podían costear esas semanas fuera de Ibiza.

En su currículum, aunque no las conozca una por una, están todas las personas que han salvado la vida gracias al cribado de cáncer de colon, para el que la entidad recaudó dinero durante años. Un proyecto del que la asociación asumió todo el coste (pruebas a todas las personas de entre 50 y 69 años de la isla sin antecedentes familiares de esta enfermedad) hasta que la conselleria balear de Salud se hizo cargo.

En este camino al frente de IFCC Watson ha llorado. De emoción, cuando pensaba en cómo cambiaría la vida de los enfermos de cáncer el día en que se pusiera en marcha la radioterapia. De pena, cada vez que recuerda a quienes ha perdido por culpa de esta enfermedad. De alegría, al recibir, de forma inesperada, el premio Codo con codo del Área de Salud de Ibiza y Formentera. De risa, a carcajadas a veces, luciendo un gorro de Papá Noel en plena vorágine de preparación de la feria de Navidad. Su añorada feria de navidad. No se le escapan las lágrimas al pensar en ella, pero casi. El evento más importante de todos los organizados por la asociación (más de 40.000 euros recaudan con ella) encadenará, al acabar 2021, dos años en blanco. Con lo que ello supone para las arcas de la asociación.

«Nunca hemos tenido que pedir dinero al Consell», afirmaba esta misma semana Watson en el hotel Royal Plaza, que hace las veces de sede de IFCC, lo que les permite ahorrarse los costes que implica mantener un local. «Todo va a los enfermos y sus familias», remarca. Una afirmación a la que añadía la coletilla de calificar de «vergüenza» el hecho de que tengan que ser las asociaciones las que se ocupen e, incluso, garanticen, que los afectados y sus seres queridos, que en ocasiones tienen que dejar de trabajar para ocuparse de ellos, puedan seguir pagando sus viviendas, las facturas de los suministros básicos y hasta la comida. Las peticiones de ayuda se han disparado este año. Como durante la larga crisis que empezó en 2008.

«Helen Watson es la mujer a la que numerosos profesionales sanitarios daban las gracias una y mil veces en un vídeo. Uno de los sanitarios asegura que la población de Ibiza y Formentera nunca le agradecerá lo bastante lo que ha hecho», destacó la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, en su discurso, en el que recordó que otra sanitaria se refiere a ella como «hada madrina».