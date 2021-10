Els darrers vint mesos han suposat un esforç sense precedents per a tota la ciutadania de les Illes Balears. Hem passat un temps d’incerteses i de molta por. Els sacrificis han estat innumerables i el compromís individual i col·lectiu de la societat ha resultat indispensable per salvar les persones més vulnerables davant aquest terrible virus.

Com a presidenta de les Illes Balears, el meu agraïment a tots, i en especial a la ciutadania d’Ibiza i Formentera, és immens. Gràcies als treballadors i les treballadores per la seva paciència, per aguantar com mai. Gràcies a les empreses, que han entès que sense salut no hi pot haver economia. I gràcies a la ciutadania, que ha afrontat aquesta pandèmia d’una manera envejable, i ha estat a l’altura del gran repte que ha suposat per a tots i cadascun de nosaltres.

Ara, som en un moment clau, el més esperançador des que va començar la pandèmia: la reactivació, la tornada a la normalitat. I l’afrontam de la millor manera que ho podríem fer. En primer lloc, per la força que ha demostrat la gent, preparada per encarar qualsevol repte. En segon lloc, perquè avançam amb la confiança de tenir uns serveis públics que ens han permès combatre el virus de manera eficaç. I en tercer lloc, perquè som els que ens recuperam més ràpidament.

Si avui lideram el creixement econòmic a tot l’Estat i estam més preparats per assumir la reactivació és perquè l’esforç d’empresaris, treballadors i ciutadania ens ho ha permès. També una gestió de la pandèmia basada en el fet d’escoltar les veus expertes i en el diàleg social. Alhora, la major inversió pública de la història de la nostra democràcia en ajuts directes i indirectes cap als sectors, les empreses, els treballadors i la ciutadania més afectada per la covid-19 ha fet possible desplegar un escut social inigualable.

També vull remarcar el paper que els mitjans de comunicació han tingut durant la pandèmia. La seva tasca informativa ha resultat fonamental perquè la ciutadania hagi estat més preparada que mai per combatre el virus. Especialment, vull agrair al Diario de Ibiza el seu compromís amb la societat de les Pitiusas, que enguany torna a fer palès amb el lliurament dels seus guardons a institucions, empreses i persones que inculquen uns valors exemplars per fer d’aquestes illes un lloc millor on viure. De fet, tant la tasca dels mitjans com aquests valors seran igualment necessaris per afrontar aquesta nova etapa d’esperança que s’obre a la nostra terra.

Perquè per assolir-la amb èxit hem de seguir el mateix camí que ens ha duit fins aquí: el del diàleg, el de la cooperació, el del compromís. Serà necessari, perquè reactivar-nos implica assumir nous reptes. En alguns d’aquests reptes hi hem anat fent feina des de fa anys, però ara han tornat més imprescindibles que mai; d’altres, en canvi, s’han situat al centre de les nostres mirades a causa de la pandèmia.

Els fons Next Generation, alhora, ens permetran fer de palanca d’aquest canvi. És una oportunitat històrica, en la qual Europa projecta l’oportunitat de grans transformacions en els seus territoris. En el nostre, a través de l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, el major cicle inversor i transformador de la història de les nostres illes, traçarem el full de ruta que hem d’assumir i que recull els grans reptes que tenim com a societat.

Parl de reptes com el de la diversificació del nostre model econòmic. Apostant pel talent, pel coneixement, per la ciència, per la innovació. Creient en la tasca de persones com Helen Watson, que des de la recerca ens obren un futur d’esperança.

Reptes com l’avanç cap a una societat més sostenible, que estima el medi ambient i que necessita frenar el canvi climàtic. Cap a una societat que no deixa ningú enrere, on tothom ha de tenir els mateixos drets i oportunitats.

Reptes, també, com el de transformar el model turístic. Modernitzant-lo, apostant per la innovació turística.

Reptes que ens dibuixin un futur millor. Un futur que hem d’afrontar amb la convicció i la força de Marc Tur, com ens ha demostrat en els jocs olímpics de Tòquio, sense rendir-nos, tenint les metes clares, treballant per superar-nos. I com ha fet sempre, també, el Grupo Paya, sota l’enginy de Josep Costa Mayans, el qual la societat de Formentera mantindrà sempre en el record.

L’horitzó que tenim al davant és d’oportunitats. Tenim la convicció que les aprofitarem per fer-nos millor: tenim l’experiència que ens ha deixat aquesta terrible malaltia i tenim la voluntat ferma de construir una terra més justa i igualitària en el nostre futur més proper.