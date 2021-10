En primer lloc, és un orgull representar Formentera com a presidenta del Consell en aquests premis que atorga de manera anual el Diario de Ibiza, el periòdic degà de la premsa balear. En un any tan complicat com aquest, en què continuam patint els efectes devastadors socials i econòmics de la pandèmia, també resulta esperançador celebrar guardons que es lliuren a persones i empreses destacades que, malgrat totes les dificultats, han treballat i treballen, i s'han esforçat per fer un món millor. La societat actual necessita persones referents, exemplars, com les que enguany reben els premis, persones dedicades i entregades a la seva feina.

És per això que, en el meu nom i en representació de tota la corporació del Consell de Formentera, enviam les nostres més sinceres felicitacions als premiats en aquesta edició: els eivissencs Marc Tur i Helen Watson i al grup empresarial formenterenc Grupo Paya.

Amb el premi que s'atorga al Grupo Paya, el primer que vull fer, és mostrar el meu condol als familiars i amics per la pèrdua el passat mes de febrer del seu fundador, Josep Costa Mayans, Pepe Paya. Aquest premi té un significat molt important per a l’illa i tenim un sentiment d'orgull pel nostre vesí. Perquè en Pepe Paya ha set un home treballador, perseverant, que d'un petit negoci als anys setanta va aixecar un grup empresarial i hoteler que avui en dia és un emblema del sector turístic. Un negoci familiar, com ara molts dels negocis empresarials de Formentera, que es va adaptar als nous temps i que va deixar en mans dels seus fills i nets perquè continuïn modernitzant i millorant l'oferta hotelera de la nostra illa. Pepe Paya ja va rebre en vida molts de reconeixements, i aquest que s’atorga a la seva empresa que va fundar fa dècades, segur que reconforta la seva família, amics i persones que treballaren amb ell.

El premi al personatge de l'any és molt merescut. Crec que amb l'atleta Marc Tur tothom va córrer amb ell aquells últims metres dels 50 km marxa dels Jocs Olímpics de Tòquio, i l’acompanyàrem en el seu patiment i compartírem l'orgull d'un atleta que no va necessitar guanyar una medalla per demostrar la seva grandesa com esportista. L'esport eivissenc, balear i espanyol té un nou referent. Felicitats, Marc. M'agradaria recordar també en aquestes línies el regatista formenterenc Mateo Sanz, que va guanyar un diploma olímpic a Tòquio en la seva segona participació en uns Jocs Olímpics. Mateo Sanz ha portat durant una dècada el nom de Formentera i Balears per les competicions més importants del món i per ell també el meu reconeixement.

I, en darrer lloc, però no menys important, felicitats a Helen Watson, que treballa de forma inesgotable i de manera altruista des de fa dècades per millorar l'atenció i els tractaments als pacients de càncer de les Pitiusas. Watson és un exemple de constància i sacrifici per als altres i gràcies al seu esforç i altres associacions s'han aconseguit molts avenços a Ibiza i Formentera. Associacions com Ibiza y Formentera Contra el Cáncer o la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Formentera, que el 2019 va rebre el premi Sant Jaume del Consell de Formentera, han demostrat al llarg dels anys que són fonamentals en la nostra societat. Gràcies a elles i a la nostra sanitat pública hem avançat en el tractament i en la investigació del càncer.