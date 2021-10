En las parejas heterosexuales, las mujeres experimentan una cantidad abismalmente menor de orgasmos durante las relaciones sexuales que los hombres. Esta diferencia, conocida como la brecha del orgasmo, existe fundamentalmente según la sexóloga de Laurie Mintz, “por nuestra ignorancia cultural sobre el clítoris”. Ya es hora de empezar a cerrar esta brecha y reconquistar el placer femenino. Y para ello, la mejor receta es la masturbación y el uso de juguetes sexuales.

“La capacidad de las mujeres para experimentar orgasmos es muy superior a la del género masculino pero el pudor a conocer su propio placer y las presiones sociales, hacen que el orgasmo femenino siga siendo un gran desconocido" Adriana Di Ippolito - Responsable de Comunicación de LELO en España

La clave para llegar al orgasmo

El 60% de las españolas ha fingido el orgasmo en algún momento de su vida. Según una encuesta de LELO, reconocida marca sueca de juguetes eróticos especializada en el bienestar sexual, la principal razón para ello es no querer que la otra persona se sienta mal (35,5%), seguida del hecho de no estar disfrutando de la relación y querer terminarla cuanto antes (22%) o evitar que la pareja no se sienta deseada (20%).

Históricamente, el clímax femenino se ha dejado en un segundo plano en favor del placer masculino. El sexo con penetración ha sido el eje de las relaciones heterosexuales, con poca o ninguna atención al clítoris. Según la encuesta de LELO, el 46% de los hombres siempre alcanza el orgasmo al mantener relaciones con otra persona, una cifra que se reduce al 20% en el caso de las mujeres. Y en muchas ocasiones, afirman, es porque no se les estimula como a ellas les gusta.

La estimulación de las más de 8.500 terminaciones nerviosas del clítoris, único órgano de la anatomía humana cuyo propósito es tan solo proporcionar placer, es un factor clave para que las mujeres logren alcancen el orgasmo, ya que solo el 18% lo consigue únicamente a través de la penetración. Casi el 80% llega con más frecuencia al clímax si se autoestimula que manteniendo relaciones de pareja y la mitad de ellas experimentan orgasmos múltiples solo cuando se masturban.

Rompe la brecha del orgasmo: ¡mastúrbate, mujer!

Menos del 60% de las mujeres se masturban frente al 95% de los hombres. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Acaso a nosotras nos gusta menos que a ellos disfrutar de nuestro cuerpo? ¿O quizás la presión social y los prejuicios han jugado un papel fundamental en la construcción del tabú sobre el placer femenino?

“La capacidad de las mujeres para experimentar orgasmos es muy superior a la del género masculino. Sin embargo, el pudor a conocer su propio placer y las presiones sociales, hacen que el orgasmo femenino siga siendo un gran desconocido tanto para hombres como para mujeres” señala Adriana Di Ippolito, responsable de Comunicación de LELO en España.

Ya es hora de acabar con todos esos miedos. La mejor manera de cerrar la brecha del orgasmo es hablando de ella, sin vergüenza ni prejuicios. Hablar con los amigos, con la pareja. Y, sobre todo, masturbarse.

Las mujeres que se masturban consiguen llegar mejor al orgasmo (un 74% lo hacen con la autoestimulación, frente al 46% que lo consiguen manteniendo relaciones sexuales). El bienestar sexual es una parte fundamental del bienestar general, así que ya sabéis, chicas, ¡hay que ponerse a ello y coger las riendas de nuestro propio placer! Y qué mejor forma de hacerlo que divirtiéndose con juguetes sexuales.

Los juguetes eróticos, el mejor compañero de juegos

El 83% de las mujeres que utilizan juguetes eróticos afirman alcanzar orgasmos más intensos que a través de la penetración o la estimulación manual. Masturbarse habitualmente aumenta el conocimiento del propio cuerpo y la posibilidad de alcanzar orgasmos de forma más natural y frecuente. Como cualquier otra rutina (enlace al contenido de septiembre), requiere práctica y sudor, ¡solo que esta es mucho más placentera que el ejercicio en el gimnasio!

Y es que es importante conocer primero el propio cuerpo para disfrutar después compartiéndolo con la pareja.

Ya sea como compañero para la masturbación o como complemento en las relaciones de pareja. Seas novata o experimentada. Lo hagas fuerte o suavemente… la brecha del orgasmo se cierra a base de placer. Aprende a escuchar a tu cuerpo. El único modo correcto de alcanzar el orgasmo es el tuyo propio y no hay que obsesionarse con llegar a él, tan solo relajarse y dejarse llevar. Y mientras, a disfrutar del camino.