Expertos apelan al papel de los jueces para frenar las fake news

Los ponentes consideran que la respuesta del Derecho a las fake news es tibia, que no ofrece todas las respuestas, y abogan por una mayor supervisión. "Detrás de todo esto hay tecnología muy avanzada, inteligencia artificial. Hay noticias que se pueden elaborar con procesamiento del lenguaje natural y sistemas para extraer textos. Si alguien no tiene formación puede pensar que lo ha elaborado un humano", dijo Estrella Gutiérrez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. La ponente se preguntó por la respuesta que está dando el Derecho al uso de inteligencia artificial para causar daños a terceros e incluso conflictos internacionales. En este sentido, citó la propuesta de reglamento europeo en discusión que incluye un artículo sobre la obligatoriedad de la transparencia en inteligencia artificial, pese a lo cual considera que no está bien resuelto el conflicto.

Isabel Serrano, que también es profesora de Derecho Constitucional en la Complutense, señaló que los bulos están "tan bien aderezados" y son tan reales que falla el raciocinio, y puso como ejemplo el pantallazo falso de la web de una televisión belga sobre una explosión nuclear en el país que caló en toda la nación. El también profesor Jorge Abaurrea recordó que la desinformación ha existido siempre pero que ahora no hay detrás una persona autónoma sino "un laboratorio donde se cocina un proceso organizado para que tenga más viralidad".

Ingrid Santos, profesora de Lógica y Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, argumentó que los tribunales deben ser escenario de la discusión sobre las fake news y la interpretación judicial debe tener la última palabra, ponderando el derecho de la sociedad a la información veraz y a la libertad de expresión, contando con peritos que ayuden a los jueces a discernir sobre la existencia real de un bulo. En este sentido, Estrella Gutiérrez apuntó que las periciales empiezan a estar a la orden del día en Europa con tribunales que obligan a facilitar el acceso a los códigos fuente para saber si los sistemas están bien diseñados, aunque recalcó que en España se aplican cortapisas por cuestiones de propiedad intelectual.