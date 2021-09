Una niña de siete años camina a la escuela cargada con una silla para poder asistir a clase

Ha sido la madre de la pequeña Luz, de siete años, quien ha denunciado en Facebook la rabia que siente por la situación de la educación pública en la provincia de Chaco, al norte de Argentina.

La foto en las redes sociales es del día 3 de septiembre y se ve a una niña muy menuda cargando con su mochila y una silla que casi es tan alta como ella regresando del colegio, donde cursa segundo de Primaria. Su madre, Daiana, expresa en su publicación su profunda indignación por la situación que atraviesa la educación pública en el país.

El periódico argentino La Nación, como otros medios de comunicación, ha querido conocer más sobre la vida de Luz. Explica que la niña no quiere perderse una clase por no encontrar sitio, algo que ya le ha ocurrido. En su colegio hay una importante escasez de mobiliario, así que los alumnos se sientan por orden de llegada. Los primeros tendrán 'derecho' ese día a una educación, los que se retrasen, no, y deberán regresar a sus casas.

Esto ocurre en la paupérrima localidad de Miraflores, donde la riqueza, el alcantarillado.... y la educación pública brillan por su ausencia.

Pero esa publicación en Facebook, cuenta La Nación, podría ser el inicio de un tímido cambio. Daiana es profesora rural y tiene dos hijas -Julieta, de 14 y Luz, de siete- a las que cría y mantiene sola con un pequeño sueldo que no le llega para que lleven zapatos nuevos porque prefiere pagarles clases de inglés.

Ella es mi hija Luz, regresando de la escuela. Es alumna de la escuela num 680, alumna de 2do grado. Y así cmo la ven,... Posted by Daiana Román on Thursday, September 2, 2021

Cuando subió la foto de Luz cargando con la silla a las redes tuvo un gran impacto. Daiana cuenta al rotativo argentino que se pusieron en contacto con ella el director del colegio de Luz, quien criticó que hiciese pública esa imagen con el texto que la compaña, y el director regional de Educación.

Ahora el colegio ha recibido 50 sillas nuevas y ni Luz ni ningún otro alumno tendrán que llevar la suya de casa para poder disfrutar del derecho de la educación. El colegio de la pequeña de siete años aún sigue teniendo carencias: el baño no tiene luz y los alumnos, al volver del recreo, se lavan las manos todos en el mismo cubo con agua que hay en clase.

Pero el cambio ya ha empezado, gracias a una niña que ha cargado con una silla porque quiere aprender.