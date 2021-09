Una niña de cuatro años ha muerto mientras dormía pocas horas después de que su madre y ella se infectaran de covid.

El fallecimiento tuvo lugar este martes, en el condado de Galveston, Texas (EEUU) y los médicos se han apresurado a subrayar que si bien el virus no suele tener graves complicaciones en los menores, cuando se complica la enfermedad pueden morir rápidamente.

Según publica el periódico de Galveston The daily news, la niña es el primer residente menor de 20 años en fallecer por covid en el condado.

La madre dio positivo por covid el lunes y cuando llegó a casa intentó estar alejada de sus hijos. Por la noche la niña ya empezó a tener fiebre y su madre le dispensó un medicamento. A la siete de la mañana ya había muerto.

Tras este terrible suceso la progenitora reconoció que no estaba vacunada porque está en contra de esta medida. "Ahora desearía no haberlo estado nunca", explicó a The daily news.

Por su parte, los técnicos sanitarios aseguran que la niña tiene que haberse contagiado en su casa, ya que el rastreo de contactos elimina la posibilidad de que lo haya hecho en la escuela o en otro entorno.

Debido a la variante delta, el número de niños positivos de covid ha alcanzado cifras récord en el condado de Galveston. Casi el 30 por ciento de todos los casos en menores de 12 años ocurrieron en agosto, según el distrito de salud.

La madre de la pequeña fallecida ha confirmado al periódico que su hija no tenía ninguna patología previa.