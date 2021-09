Los detectives que han investigado el caso del niño de tres años que el pasado viernes desapareció de su casa en Australia y estuvo perdido tres días en un bosque escarpado, están convencidos de que lo que se salvó fue su autismo, que le impidió entrar en pánico.

El pequeño Anthony 'AJ' Elfalak fue encontrado este lunes con su pañal y sudadera puesta sentado en un arroyo bebiendo agua y a unos 500 metros de su casa tras haber pasado tres días y tres noches a la intemperie.

A raíz del hallazgo empezaron a surgir algunas especulaciones que aseguraban que era imposible que un niño de tan corta edad sobreviviese tantos días en esas condiciones, con temperaturas de 2 grados por la noche, por lo que en algunos medios se habló de que podría haber sido un secuestro que se malogró por alguna razón y abandonaron al niño.

El Daily Mail publica hoy que los investigadores australianos lo tienen claro: no fue un secuestro porque las lesiones que presenta el pequeño (mordeduras de hormigas, hematomas, rasguños y erupciones en la zona del pañal) son compatibles con el tiempo que pasó en el bosque. Los detectives sugieren que el autismo de AJ le salvó la vida porque le ayudó a mantener la tranquilidad en todo momento: "En realidad AJ no sabía que estaba perdido... así que no estaba asustado y no entró en pánico. Si estaba cansado, dormía y consiguió encontrar agua, que es lo más importante en el bosque", añade un investigador.

Por otra parte, un paramédico que atendió al niño cuando fue localizado, cuenta que "estaba muerto de hambre y se notaba que no había comido en varios días".