La muerte a los 64 años del actor Jordi Rebellón, quien popularizó al doctor Vilches en 'Hospital Central', ha desencadenado un aluvión de mensajes de condolencias a través de las redes sociales de rostros conocidos como Santiago Segura, Lolita, Ana Belén, Silvia Marsó, Itziar Castro o Luis Merlo.

"Fallece Jordi Rebellón a causa de un ictus. Un buen actor. Siempre que coincidí con él me transmitió una sensación de afabilidad y nobleza, de simpatía y cercanía. DEP, y mis condolencias a sus seres queridos", señala el también actor y director de cine Santiago Segura.

Luis Merlo califica a Rebellón como un "buen actor", pero sobre todo le recuerda como "un gran compañero", y Ana Belén publica un elocuente "¡Qué triste noticia!", acompañado de una foto en la que sale junto a él.

Silvia Marsó echa la vista atrás al recordar cuando trabajaron juntos durante "más de tres años" en la obra de teatro "Aquí no paga nadie", de Darío Fo: "No me puedo creer que haya muerto Jordi Rebellón. Siempre le recordaré como un compañero excepcional, adorable, generoso y humano. No tengo palabras".

La actriz Itziar Castro rememora su última charla con él, el lunes de la semana pasada en la gala de la XVI edición de los premios La Alcazaba de Ávila, cuando "nos reíamos de haber compartido el capítulo con más audiencia de Hospital. Él salía en coma y yo me moría. Hoy me dicen que ya no estás y aún estoy en shock. Buen viaje compi".

También compañeros en la serie que le lanzó a la fama han querido despedirse de él.

Fátima Baeza (Esther en la serie) publica: "10 años trabajando contigo compañero. Un montón de momentos... buenos, difíciles, divertidos. No sé cómo expresar con palabras la pena, la nostalgia y el desconcierto. Te quiero compañero y conmigo te quedas, con nosotros, con muchos. Descansa en paz y buen viaje ahí donde vas

Elia Galera, que también formó parte del reparto de "Hospital Central" como Claudia, se muestra muy afectada: "Hemos sido familia mucho más allá de la ficción. Mira que hemos compartido varapalos tú y yo, pero éste no me lo esperaba. Sé que desde donde estés sonreirás cuando te diga que estés tranquilo, que lo que ocurrió en los Enebrales quedará por siempre en Los Enebrales. Te quiero mucho Rebe".

El argentino Roberto Drago (Héctor) escribe un escueto "Sin palabras... Te extrañaré siempre"; Bárbara Muñoz, que interpretaba a la joven Alicia, repite hasta diez veces seguidas la frase "te quiero" y Jesús Olmedo (el psicólogo Carlos) señala "¡Disfruta mucho, chaval, allá donde estés! Te veo en un rato" y acompaña el mensaje con un vídeo en el que se les ve cantando en un karaoke.

"A veces dijimos que era demasiado tarde para algunas cosas. En realidad, era demasiado pronto. Vuela alto, querido Jordi. Mi abrazo inmenso a familia y amigos", indica la presentadora y periodista Berta Collado, mientras que Luis Larrodera escribe "Que el cielo te reciba como te mereces".

El director, guionista y productor de televisión Alberto Caballero se expresa con un lacónico pero elocuente "Qué palo" y el humorista El Monaguillo se dirige directamente al actor catalán: "Amigo Jordi, me quedo con las charlitas que echábamos en la puerta del Teatro La Latina y con tu mirada de cariño. Gracias por todo y descansa en paz".

Otros actores y personalidades del sector audiovisual han reaccionado a la inesperada muerte del actor.

Entre ellos la cantante y actriz Lolita Flores, con quien trabajó en el teatro: "Te conocí en 'Hospital Central' como el doctor Vilches y nos hicimos amigos. La vida nos volvió a juntar en Don Juan Tenorio y en unas cuantas series más. Sobre todo, la vida nos juntó. Nos llamábamos de vez en cuando, pero nos queríamos de verdad. Que te hayas ido para siempre duele, duele en el alma, amigo. Hasta siempre", ha publicado en un mensaje en Instagram.

También Daniel Grao, Jan Cornet, Nacho Guerreros, Tony Acosta, Marian Álvarez, Andrea Ros, Diana Gómez y Ana Risueño han sido otros de los actores y actrices que han querido despedirse del popular doctor Vilches.