Con abogados y notarios a la entrada de los colegios el próximo 7 de septiembre si los equipos directivos o la policía no dejan pasar a los alumnos sin mascarilla. Un grupo de padres negacionistas y en contra de la vacuna contra la covid-19 están preparando actos de protesta frente a algunos colegios e institutos de la Región en contra de las medidas sanitarias que se han establecido para este curso 2021/2022, y entre ellas el uso obligatorio de la mascarilla dentro de las instalaciones y en todo momento.

Este grupo, denominado ‘Padres por la Verdad en Murcia’ y que se engloba dentro de una plataforma nacional que persigue los mismos objetivos, está compuesto por padres negacionistas y antivacunas, entre ellos profesores, abogados o sanitarios, cuya actividad más multitudinaria se dio el pasada sábado 14 de agosto en la plaza Belluga, a la que asistieron, según este grupo, 1.000 personas. De cara al inicio de curso, estos progenitores se han negado, más allá de que a sus hijos les inoculen la vacuna contra el coronavirus, a respetar y cumplir los protocolos sanitarios que cada centro tiene establecido.

Para ello, amenazan con presentar denuncias redactadas por abogados presentes en las protestas contra los equipos directivos o agentes de policía si no les dejan pasar al colegio sin mascarilla. Otro grupo denominado ‘Madres de la glorieta’, y que también se opone al uso de mascarilla para los jóvenes mayores de seis años, está preparando un listado de centros escolares para que entre los padres negacionistas de cada municipio puedan ponerse en contacto entre ellos y organizar la protesta.

Insisten en que sus actos no buscan ser violentos y que pretenden trasladar una serie de documentos a los directores para convencerles en base a «criterios científicos» de por qué no deben seguir las medidas sanitarias. Se sienten respaldados por la consejera de Educación, Mabel Campuzano, que ha declarado en varias ocasiones que no se iba a vacunar contra el coronavirus, aunque a principios de este mes dio plantón a una asociación contra la vacunación infantil con la que se iba a reunir.

Grupos de Telegram

El grueso de los padres negacionistas se organiza a través de grupos de la aplicación Telegram que tienen creados las dos plataformas mencionadas. Entre ambos suman más de 1.200 personas. En él se pueden leer testimonios de padres que no permitirán que sus hijos se inmunicen contra la covid y que se negarán a que lleven protección en clase: "El único consuelo para mí será denunciar por nombre y apellidos a los dos profesores o a el que le obliga" a llevar mascarilla, señala una madre, "la llevaré sin mascarilla. Y en el momento que le digan que se ponga mascarilla -exigiré nombre y apellido-, aunque mi hija se la ponga habrá denunciados".

En el mismo grupo de ‘Padres por la Verdad’ se puede leer a otra persona mencionar que es maestra, "además de madre, y estoy hasta las narices de protocolos absurdos"; mientras que otra docente señala que le genera "mucha ansiedad y tristeza tener que volver a estar en una clase con todas estas medidas". Otra madre cuenta como testimonio que en el curso pasado "en el colegio de mis niños solo le dejaban quitarse la mascarilla la profesora de Religión".

El testimonio más llamativo es el de un profesor de Biología de un instituto de la Región que reconoce que, junto a una compañera, fueron los únicos en no vacunarse en su centro. «La mayoría de los profesores han adoptado una actitud servil y colaboracionista. No se cuestionan nada, obedecen todas estas normas aberrantes y atacan a los que las cuestionan», señala en un comentario, "el curso pasado sufrí acoso por atreverme a cuestionar las mascarillas y las vacunas y por preguntar que por qué los vacunados habían asistido al centro con fiebre tras vacunarse y por qué a ellos no se les habían hecho pruebas ni confinado". El docente antivacunas añade que el AMPA de su centro le llegó a denunciar a la Inspección de Educación.

Estos padres antivacunas se oponen a que las administraciones impongan medidas especiales contra los alumnos que no se han vacunado, entre otras razones por la negativa de sus tutores legales, tal y como proponen las federaciones de AMPA a las consejerías de Salud y Educación.

Cada vez más organizados y con difusión de bulos a través de Telegram

La actividad de los negacionistas españoles se ha multiplicado en Internet. Desde hace unos meses, negacionistas y antivacunas se han unido para crear portales de noticias on line, webs donde promocionar vídeos antivacunas y grupos de Telegram, así como para convocar manifestaciones e impulsar campañas en redes sociales. Evitar la vacunación infantil contra la covid-19 a partir de otoño es una de sus prioridades y, para ello, cuentan con abogados que les asesoran, siguen consignas de grupos internacionales y están llevando a cabo campañas de desinformación en redes sociales con hashtags como ‘Los niños no se tocan’.

Según la investigación que está llevando a cabo el Instituto #SaludsinBulos sobre estos colectivos, cada día nace un nuevo canal negacionista español en Internet. Son ya más de 60 los grupos de Telegram que se dedican de forma constante a difundir bulos de salud que ponen en peligro la salud de la población y, en especial, a los más vulnerables. Algunos de estos grupos tienen más de 12.000 seguidores y son elegidos por los negacionistas por la falta de mecanismos de control de la plataforma: en Telegram cualquiera puede crear un grupo gratuito sin filtros, límites de miembros y de forma anónima.