El megayate Venus es el barco que siempre soñó tener Steve Jobs y que ideó en colaboración con el diseñador francés Philippe Starck. Ahora acaba de llegar a Palma, y no es la primera vez esta temporada ya que se trata de uno de los clásicos del puerto. Cada temporada ha navegado y ha sido visto por aguas mallorquinas, siendo su lugar de atraque cuando ha visitado la bahía de Palma.

La imagen del Venus no deja indiferente a nadie. Siempre han existido opiniones distintas, pero lo que está claro es que no sigue en absoluto los designios del diseño naval tradicional. El casco y la superestructura son de aluminio. Destaca la profusión de grandes ventanales a lo largo del casco. Sus dimensiones no son excesivas para lo que pueden llegar a ser algunos yates: eslora de 78,2 metros; manga de 11,8 metros; calado de 3 metros, y 1.876 toneladas de registro.

La idea de construir la nave surgió en el año 2007 y empezó a tomar forma en el 2009 en Holanda. La empresa elegida para su construcción fue Feardship. El casco de aluminio se construyó en los astilleros Gouwerok y se terminó en los Devries Aalsmeer. Entró en servicio a finales del 2012, un año después de que falleciera Jobs.