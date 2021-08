El cantante C. Tangana se ha convertido en noticia en las últimas horas por la publicación de una fotografía en su Instagram y Twitter. Sin embargo, el revuelo no tuvo nada que ver con la letra de la canción, sino con su promoción.

En esta, sale con 10 chicas posando en un yate, entre ellas, la actriz de "Élite" Ester Expósito. Con el título "YATE digo" el trapero publicita su nuevo single "Yate".

Inmediatamente, las redes sociales se lanzaron contra él por subir una fotografía "cosificando a las mujeres". En esta ilustración aparece él tumbado, montado en un yate con las actrices Ester Expósito e Hiba Abouk y la modelo Jessica Goicoechea, entre otras, en bikini. La imagen ha sido duramente criticada por una ingente cantidad de usuarios de Twitter, que tildan al cantante de machista y comparan su actitud con la de Maluma, Jesús Gil o Fernando Esteso.

El profundo asco q me dan las fotos d un machirulo rodeado d mujeres creyéndose el puto amo https://t.co/xdw1851X4e — Belen (@Belfenty) 13 de agosto de 2021

María Pombo, la influencer, compartió la fotografía en Stories de Instagram y escribió: “Quitando lo MUCHO que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un “básico” como muchos otros artistas de Reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da PEREZA. También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto. No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas”.

Pues sinceramente la aplaudo, con dos cojones pic.twitter.com/7miwmr4PWz — 🦖 (@istayinfinite) 14 de agosto de 2021

A lo que uno de sus seguidores le ha contestado: "Más te gustaría a ti ser una de ellas y estar en ese yate, guapa". Muy inteligentemente, Pombo ha contestado con una fotografía tumbada en una embarcación: "Prefiero tener el yate". Una respuesta que ha sido muy aplaudida en las redes.