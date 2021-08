Felipe VI ha presidido este sábado la entrega de premios a los ganadores de las nueve categorías participantes en la 39 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, en la que se ha restringido el número de invitados y el de los tripulantes de cada equipo que han subido a recoger el trofeo.

El recinto amurallado de Ses Voltes, al pie de la catedral de Palma, ha vuelto a ser el escenario del acto con el que se ha puesto el colofón a seis jornadas de regatas en aguas de la bahía de Palma.

A diferencia de otros años, en vez de desfilar ante el rey todos los miembros de cada equipo que ha subido al podio en cada categoría, se ha limitado a cuatro el número de regatistas por barco como consecuencia de la reducción del aforo por las medidas sanitarias.

Al monarca le han acompañado la presidenta de Baleares, Francina Armengol, el alcalde de Palma, José Hila, y la delegada del Gobierno en el archipiélago, Aina Calvo.

Por parte de la organización, han estado el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, y el del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster, entre otros cargos.

Después de que el pasado año tuviera que suspenderse por la pandemia, la 39 edición de la Copa del Rey Mapfre ha contado con la participación de más de un millar de regatistas distribuidos en 108 equipos de 19 países.

Felipe VI, que ha manejado el timón del "Aifos 500" en cinco de las seis jornadas de competición, se ha tenido que conformar con la cuarta plaza, por lo que un año más ha terminado sin saborear un título que se le resiste después de haber competido en la mayoría de las ediciones de la Copa.

El velero de la Armada ha participado en la categoría estrella de la regata, la ORC 1, donde la victoria ha correspondido al "Hydra" patroneado por el medallista olímpico Fernando León, tras un ajustado final con el argentino "From now on".

En ORC 2, el título se lo ha llevado el "Teatro Soho CaixaBank" capitaneado por Javier Banderas, hermano del actor malagueño Antonio Banderas, lo que le ha valido el Trofeo V Centenario como vencedor absoluto.

En lo alto del palmarés también se han situado "Velas de Élite El Carmen", en la clase ORC 3; "Alegre" (IRC); "Earlybird" (ClubSwan 50); "Natalia" (ClubSwan 42); "Punto G" (ClubSwan 36) y "Let it be" (Herbalife J70).

En Women's Cup, la categoría reservada a tripulaciones femeninas, se ha impuesto el "Dorsia Covirán".

Antes de marcharse de Ses Voltes, Felipe VI se ha hecho una foto con los trabajadores de la Copa del Rey, a los que ha reconocido su labor durante la competición.