Una niña de 12 años de Aranda de Duero (Burgos) ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Universitario de Burgos afectada por una neumonía producida por coronavirus, según han informado a la Agencia Efe fuentes hospitalarias.

La menor, que no está intubada, ha sido ingresada por criterios de precaución ante los pocos datos que existen sobre cómo evoluciona esta patología en pacientes de tan temprana edad, según las mismas fuentes.

Al contar con 12 años, la menor no estaba aún vacunada ni presentaba patologías previas.

Se trata del ingreso en una UCI de la persona más joven que existe ahora mismo en los hospitales de Castilla y León.