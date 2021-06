Ibai Llanos, popular streamer y youtuber, utiliza con frecuencia sus redes sociales y su canal de Twitch para dar visibilidad a la salud mental. Su última intervención se hizo viral a las pocas horas dado que hace referencia a la muerte del también famoso streamer Grabriel Chachi.

Ambos se conocen desde que alcanzaron el éxito al ser pioneros en utilizar este tipo de plataformas para crear sus propios contenidos. Tenían especial afinidad y no tardaron en entablar una sólida amistad dado que, además de todas las aficiones comunes, nacieron en el mismo año, 1995.

El catalán se había hecho un hueco dentro de la industria streamer gracias -en parte- a sus apariciones dentro del programa Hoy No Se Sale. Ese programa lo llevó a tener éxito en Twitch, donde sumaba más de 25.000 seguidores. El 1 de junio su desaparición comenzó a causar alarma porque no se presentó a un programa al que había sido invitado. "Estará de fiesta", lo justificaron los conductores.

Algunos comentarios en redes sociales sostienen que estaba pasando por una época marcada por problemas económicos y un mal momento personal.

Tras un año marcados por el aislamiento derivado del las restricciones, el confinamiento y la pandemia; que marcaron el universo de la sociedad, en los mejores por la implantación del teletrabajo y, en los peores, por la pérdida del empleo. Las patologías mentales afloran y amenaza, tal y como defiende el político Íñigo Errejón, con ser "segunda pandemia", consecuencia directa de la COVID-19.

El personaje público nunca ha tenido problemas para hablar sobre la salud mental. El vasco ya se pronunció sobre los problemas de ansiedad que sufrió en sus inicios como 'caster 'y cómo estos le llevaron a solicitar ayuda profesional: "Me hicieron pruebas y no tenía nada. Fui al médico de cabecera y me dijo que estaba padeciendo ataques de pánico y ansiedad muy fuertes. Me daba miedo quedarme en casa solo, me daba miedo salir a la calle, no siento las piernas... Me estaba volviendo loco".

Gracias a la ayuda de su psicóloga, el streamer consiguió superar sus problemas de salud mental. Marcado por sus vivencias, aprovecha su visibilidad abordar la importancia de tratar este tipo de dolencias con profesionales: "Todos los que estáis en esta situación, os mando un fuerte abrazo y os digo que se puede superar. Las enfermedades mentales son mas serias de lo que parecen. No solo estás mal cuando te duele una pierna, sino también cuando no sabes que te pasa".

Ibai Llanos: "Cuidaos mucho, por favor"

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) 1 de junio de 2021

Esta vez ha elegido difundir su mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el post recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental, a poder ser con la ayuda de profesionales: "Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da 'vergüenza' buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor". Un mensaje que se ha viralizado rápidamente a través de las redes sociales, donde cuenta actualmente con más de 150.000 'likes'.

Ibai llanos: un tuit con repercusión política

El líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha hecho de esta cuestión una prioridad en su campaña, ha retuiteado el alegato de Llanos e incidió en la importancia de no sentir vergüenza por tener que acudir a especialistas para tratar problemas relacionados con la salud mental porque, tal y como defiende en sus intervenciones públicas: la salud mental es tan importante o más que cualquier otra afección.

Importante: nadie debe sentir vergüenza por ello https://t.co/SjqCiVScd5 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 1 de junio de 2021

Las respuestas en redes a Ibai Llanos

El famoso streamer produjo reacciones diversas entre sus seguidores. Algunos de ellos respondían con bromas a su seriedad. Otros, en cambio, agradecían su compromiso social.