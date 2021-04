Suspenden un año y siete meses a un policía por negarse a usar la mascarilla

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido un año y siete meses y medio de empleo y sueldo a un policía local por no ponerse la mascarilla. Así lo confirmó este jueves el propio agente a través de las redes sociales, en una publicación en la que detalla la sanción disciplinaria por una falta muy grave (de año y medio) y otra grave (de 45 días), que podía haber alcanzado una suspensión de hasta seis años, según el instructor del expediente. «No me voy a poner algo que atenta contra mi salud sabiendo que no hay nada», explica el agente negacionista en redes sociales, el escaparate habitual que utiliza para cargar contra las restricciones decretadas para hacer frente a la pandemia.