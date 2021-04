Es la gran pregunta del segundo capítulo de la pandemia. El que están comenzando a escribir las personas que ya están vacunadas y esperan que alguien les confirme que para ellos se han terminado todos los problemas. Pero desgraciadamente el final de esta historia del coronavirus no es tan sencillo. Al menos de momento.

Lo acabamos de volver a confirmar después de que la directora de los CDC americanos (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), siempre tan confiables, haya hecho una afirmación que muchos científicos han corrido a desmentir.

La Dra. Rochelle P. Walensky dio a entender que las personas vacunadas contra el coronavirus ya nunca se van a infectar, que no son portadoras del virus y, en consecuencia, tampoco pueden transmitir el virus a otras personas.

Lo hizo en una entrevista en el canal de televisión por suscripción con mayor audiencia de Estados unidos, Msnbc, mientras comentaba los extraordinarios datos de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Datos que afirman que una sola dosis es un 80 por ciento efectiva para prevenir infecciones, y dos dosis son un 90 por ciento efectivas.

«Nuestros datos sugieren que las personas vacunadas no son portadoras del virus, no se enferman. Y eso no es solo en los ensayos clínicos, también está en datos del mundo real».

La ciencia no sabe aún si un vacunado puede contagiar

Una afirmación que provocó la rápida respuesta del mundo científico, que pensó que podría interpretarse como que las vacunas ofrecen una protección completa tanto contra la infección como contra la transmisión. Cuando realmente nadie lo sabe a ciencia cierta.

Así por ejemplo, el prestigioso director del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh, Paul Duprex, matizó que los datos sugieren que «es mucho más difícil que se infecte una persona vacunada, pero no piensen ni por un segundo que no pueden infectarse«.

Otro importante científico y virólogo del Weill Cornell Medicine de Nueva York, John Moore, manifestó que «si la doctora Walensky hubiera dicho que la mayoría de las personas vacunadas no son portadoras del virus, no estaríamos teniendo esta discusión. Porque lo que ciertamente sabemos, y cada vez hay más datos al respecto, es que las vacunas son sustancialmente efectivas contra la infección, ¡pero nada es seguro al 100 por ciento«.

Precauciones también después de la vacuna

Y ese porcentaje de duda, por pequeño que sea, en una situación tan compleja como la actual y con unas consecuencias tan arriesgadas «Es un mensaje muy importante de salud pública que necesitamos que se entienda correctamente».

Los científicos insistieron en que la investigación actual todavía está lejos de tener evidencias suficientes como para afirmar que las personas vacunadas no pueden propagar el virus. Y por eso consideran imprescindible que sigan tomando precauciones.

De ahí la importancia de estas reacciones que han obligado a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) se retractasen públicamente de los comentarios hechos por su directora.

Desde ese momento, numerosos científicos de prestigio han insistido en que todas las vacunas contra el coronavirus están demostrando un éxito espectacular en la prevención de padecer la enfermedad grave y la muerte por Covid-19, pero no está tan claro cómo de bien previenen la infección. Porque los ensayos clínicos de las vacunas se diseñaron únicamente con ese objetivo.

Es cierto que la investigación publicada por los CDC, y que motivó esta controversia, abre una puerta al optimismo, pero sólo eso.

El estudio de la polémica

Se trata de un estudio que contó con la colaboración de 3.950 trabajadores de la salud o personal con alto riesgo de infección, y en el que dos semanas después de la vacunación se comprobó que la gran mayoría de los vacunados seguían libres de virus.

Pero de ahí no se pueden sacar más conclusiones ni cambiar estilos de vida.

Es más, el propio doctor Duprex dijo que «Estamos deteniendo los síntomas, estamos manteniendo a la gente fuera de los hospitales. Pero no los estamos haciendo completamente resistentes a una infección. Está claro que algunas personas vacunadas se infectan».

Por eso se muestran tan preocupados de que muchos vacunados puedan pensar que ya no necesitan utilizar mascarillas ni mantener las medidas de precaución. Así lo ha manifestado el Doctor Moore: «Las personas vacunadas no deberían tirar sus mascarillas ni dejar de utilizarlas. Esta pandemia no ha terminado».

Por eso es especialmente importante que las personas inmunizadas continúen protegiendo a quienes aún no han sido inmunizados contra el virus, dijeron los expertos.

Finalmente, los científicos vuelven a insistir en una llamada unánime para que todo el mundo se vacune. Y lo haga independientemente de la vacuna que le haya tocado en suerte. Porque sea cual sea su ratio de eficacia “todas previenen realmente el desarrollo de la enfermedad en su versión grave, y la muerte”.