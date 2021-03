Una experta alerta del aumento de ideas suicidas entre jóvenes por la pandemia

Las limitaciones en la libertad personal y la vida cotidiana han traído mucha angustia a los adolescentes. La psicóloga Ana María Núñez, coordinadora del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, señala que “a falta de datos oficiales estadísticos, en mi consulta, sí veo más ideación suicida, más sentimientos de desesperanza con frases como ‘no voy a salir de esta’ o ‘no quiero seguir viviendo así’. Incluso lo veo en adolescentes, en los que notas una desesperanza total: niños de 14 años que piensan que nunca van a tener pareja. Están viviendo esta situación muy angustiados”.

Núñez recalca que los adolescentes y jóvenes son los grandes afectados ya que se encuentran en “una etapa en la que es muy importante la relación con sus iguales. Hubo una época en la que se les tachaba de supercontagiadores. Vi casos en consulta duros, en los que me comentaban que en el piso en el que estaban de alquiler ya no los querían porque podían contagiar”.

No obstante, los adultos también están experimentando un momento difícil. “A través del Grupo de Intervención Psicológica en adultos también nos están llegando bastantes casos”, explica Núñez. “Pensemos –explica– en la gente de sectores en los que llevan un año arrastrando las consecuencias de la pandemia. La situación económica no es buena y tienen que hacer frente a muchos gastos. Pero hay gente que tiene estrategias de afrontamiento. Es importante tenerlas. Es malo cuando vemos el desaparecer como única opción posible. Debemos tener un abanico de caminos para no solo ver ese”.

Para evitar encontrarse con esta vía “es muy importante contar con una buena red social de apoyo, con amigos, familiares... que te pueden comentar la posibilidad de ir a una ONG o una administración para pedir ayuda económica o psicológica. Esta red social de apoyo amplía nuestra visión. También es importante sentirte comprendido”.

No obstante, los consejos o cómo se formulan pueden jugar un papel delicado. “Alguien puede decir “busca otro trabajo, deja el bar. Lo dicen pensando que es fácil el cambio pero la persona afectada no se siente apoyada, incluso es posible que consejos así les generen más ansiedad o culpa. Así, no se ayuda”.

De momento, no se puede realizar una comparativa con años anteriores para conocer si el confinamiento y la pandemia aumentaron en 2020 los casos de autolesiones o suicidios.

“No creo que vayamos a dar la noticia de que los suicidios se han reducido en la pandemia. Pero hay que ser cautos”, señala Ana Núñez.

Desde Feafes Galicia, Belén Uzal apunta que no han notado un incremento de casos de personas con ideas suicidas en sus consultas pero “sí es una problemática que está presente habitualmente”.

El psiquiatra Leonelo Forti, con consulta en el Hospital Povisa de Vigo, explica que “no he visto más suicidios consumados. En Povisa, antes y durante la pandemia, vemos siete intentos de suicidio por semana, unos 25 al mes. No ha subido esa cifra ni ha habido suicidios consumados. No he visto más intentos de suicidio pero esta es una observación intuitiva, aunque sí he notado que se habla más de la muerte, se replantea más el sentido de la vida”.

Este doctor señala que “es muy difícil predecir el suicidio, no hay una regla fija. Hay un indicador de riesgo que es la soledad y el confinamiento la aumentó. También son factores de riesgo de suicidio consumado el dolor crónico y la decepción amorosa”.

“Es de esperar –agrega– que cuando se sumen todas las cifras de suicidio y se comparen con las de otros años hayan aumentado probablemente. El cuarto factor de riesgo es la quiebra económica. Hay mucha gente que no ha recibido ayudas, que está desesperada”.

Forti opina que “la pandemia como toda gran desgracia es algo nuevo para la sociedad occidental. No estábamos preparados y activa en el cerebro humano mecanismos de todo o nada, de peligro inminente”.

“Entonces, añade, la palabra muerte empieza a aparecer como pensamiento”. No obstante, aclara que “de ahí al suicidio hay un abismo. No hay que confundir los pensamientos escatológicos, sobre la muerte, con el acto suicida en sí”.

Belén Uzal: “No hay que tener miedo a abordar el tema”

Muchas de las familias donde se produce un suicidio sienten la pérdida con “estigma social”. La psicóloga Belén Uzal, de Feafes (Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia) recalca que “hay un mito asociado de que tienes que tener un problema de salud mental para tener un pensamiento suicida y eso no tiene porqué ser así”. Uzal corrobora, desde su punto de vista, que el duelo por una persona suicida es más complicado para la familia y allegados. “Pienso que, sin generalizar, valoran si pudieron hacer algo para evitarlo; hay un sentimiento de culpa”, opina. Ante la pregunta de cómo detectarlo,Belén Uzal explica que en general llama la atención que pueden “explicitar o decir sutilmente la intención de desaparecer. Dicen que la vida no tiene solución, que no merece la pena... No se deben dejar pasar ese tipo de verbalizaciones”. Otro indicativo “de que algo no va bien, explica, es un cambio en la conducta habitual de las personas. Imaginemos una persona que antes se cuidaba mucho y lo deja de hacer. Otro elemento llamativo es quedejan cosas arregladas, comienzan a regalar algo de lo que nunca se desprenderían como por ejemplo un animal”. La psicóloga Belén Uzal añade que “si hablamos de un familiar o amigo, le deberíamos dejar un espacio para verbalizar lo que le ocurre. No hay que tener miedo a abordar el tema. Muchas veces la familia no quiere hablar de eso porque consideran que por tratarlo la idea se hace más presente y no tiene porqué ser así”.